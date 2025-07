Supporters de l’OM, c’est l’heure de votre traditionnelle vidéo de la semaine.

Cette semaine, on a décidé de revenir en vidéo sur les deux premiers matchs amicaux de l’Olympique de Marseille (victoire 5-0 face à Excelsior Maasluis et match nul 1-1 contre l’OC Charleroi). Bastien Aubert, notre correspondant à Marseille, et Fabien Chorlet livrent leurs satisfactions et leurs déceptions de ces deux premiers matchs de préparation.

Dans ce talkshow, nos journalistes font aussi un point sur le mercato estival de l’OM et vous donnent les trois alternatives à Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam) : Nene Dorgeles (RN Salzbourg), Armand Laurienté (Sassuolo) et Samuel Lino (Atlético Madrid).