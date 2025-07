Enthousiaste à l’idée de revenir à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) va consentir de gros efforts financiers.

🟩 Accord proche

Pierre-Emerick Aubameyang et la direction de l’OM sont toujours en négociations pour un retour surprise de l’attaquant gabonais. Un an après avoir fait le choix de s’engager en Arabie Saoudite, alors qu’il sortait d’une première saison marseillaise très réussie à titre personnel avec plus de trente buts inscrits, PEA veut revenir. Son club, Al-Qadsiah, veut un attaquant plus jeune et lui veut revenir en Europe. Et plus précisément en Provence, où il a trouvé un cadre de vie qui lui convient. En outre, l’OM disputera la Champions League en 2025-26, compétition prisée par tous les joueurs.

De 20 M€ à 3 M€ annuels ?

Mais pour revenir, Aubameyang va devoir consentir une grosse diminution salariale. Selon Le Phocéen, les discussions tourneraient autour d’émoluments s’inscrivant dans la nouvelle grille marseillaise, à savoir entre 200.000€ et 250.000€ mensuels. C’est déjà beaucoup moins que ce qu’il touchait lors de sa première expérience phocéenne (700.000€). Mais c’est surtout énormément moins que ce qu’il gagnait en Arabie Saoudite. Là-bas, il a engrangé 20 M€ en un an ! S’il accepte de gagner 250.000€ par mois à l’OM, il passera donc de 20 M€ à 3 M€, 6,7 fois moins !

Il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang avait justifié son choix de quitter Marseille par le fait que la proposition saoudienne ne se refusait pas. Grâce à cela, il peut se permettre de jouer pour beaucoup moins à l’OM désormais…