OM Mercato : Harit prêt à plier bagage pour un pont d’or !

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato agité cet été, et certains dossiers commencent déjà à bouger. Parmi eux, celui d’Amine Harit (27 ans) qui pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines.

🟧 Piste crédible

Ça commence à bouger sérieusement pour Amine Harit. Arrivé à Marseille en 2021, d’abord en prêt en provenance de Schalke 04, puis transféré définitivement à l’été 2022, le joueur de 27 ans n’a jamais totalement convaincu sur la durée malgré quelques éclairs.

Freiné par une grave blessure en 2022 (rupture du ligament croisé), il a mis du temps à retrouver son rythme. Cette saison, son rendement (1 but, 4 passes décisives toutes compétitions confondues) est resté modeste et Roberto De Zerbi ne fera pas obstacle à son départ si une offre satisfaisante arrivait sur la table.

Des sollicitations de Turquie et du Moyen-Orient

Selon La Tribune Olympienne,, plusieurs clubs turcs et du Golfe ont récemment sondé l’OM au sujet du joueur formé à Nantes. Trabzonspor, quatrième de Süper Lig cette saison et qualifié pour la Conférence League, mène actuellement les discussions les plus concrètes. Le club turc apprécie le profil technique et créatif du Marocain, capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives.

Du côté du Golfe, des clubs saoudiens et qataris ont également manifesté leur intérêt, sans formuler d’offre ferme pour le moment. Ces pistes, plus lucratives, pourraient séduire Harit, qui reste très suivi dans le monde arabe. L’OM espère récupérer entre 5 et 8 millions d’euros sur ce transfert, ce qui représenterait une rentrée d’argent bienvenue dans un été où les Phocéens devront vendre pour rééquilibrer leurs finances.

Harit va vite trancher

Sous contrat jusqu’en 2027, Harit va devoir trancher mais un départ semble aujourd’hui dans l’intérêt des deux parties. Le joueur, discret sur ses intentions, devrait rapidement rencontrer ses représentants et le club pour faire le point.

« Le coup d’œil de But FC »

« Sauf retournement de situation, Amine Harit ne devrait pas débuter la saison 2024-2025 sous le maillot de l’OM. Le club est à l’écoute, les premiers contacts sont réels, et les discussions avec Trabzonspor avancent. Un transfert semble de plus en plus probable dans les prochaines semaines. Reste à savoir si l’OM parviendra à conclure une opération satisfaisante, tant sur le plan sportif que financier. »