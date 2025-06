OM Mercato : les dernières nouvelles du dossier Ismaël Bennacer

🟨 Négociation en cours

L’OM veut conserver Ismaël Bennacer, mais les négociations avec l’AC Milan s’annoncent chargées.

Arrivé à l’OM lors du mercato hivernal, Ismaël Bennacer s’est rapidement imposé dans le onze de Roberto De Zerbi, avant de goûter un peu plus au banc. Prêté par l’AC Milan (l’OM a payé 1 million), le milieu algérien pourrait rester à Marseille, étant donné que le club phocéen dispose d’une option d’achat estimée à 12 millions, plus 3 de bonus. Mais l’OM ne semble pas enclin à payer cette somme pour faire rester l’international.

De plus, des rumeurs envoient l’ancien de Tours du côté d’Al-Duhail, au Qatar. Ce dimanche, le journaliste Fabrizio Romano apporte des nouvelles fraîches du dossier, en indiquant que l’OM souhaite conserver Bennacer.

Il faudra cependant trouver une solution pour la prise en charge d’un salaire conséquent. En effet, le joueur de 27 ans touche environ 450 000 euros mensuels bruts. Marseille aura donc fort à faire et devra donc négocier avec Milan sur plusieurs points : les conditions d’une nouvelle arrivée, et le salaire.

« C’est une certitude, l’OM veut conserver Ismaël Bennacer. Mais de longues négociations attendent désormais le club olympien, qui devra veiller à ne pas se faire doubler par d’autres clubs plus puissants financièrement. Car eux n’auront aucun mal à s’aligner sur les sommes demandées par Milan et le joueur ».

