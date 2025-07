OM Mercato : Longoria ne désarme pas pour sa priorité offensive

L’OM aurait relancé la piste menant à Igor Paixao, l’ailier de Feyenoord.

Luis Henrique transféré à l’Inter Milan, l’OM est à la recherche d’un joueur de couloir au profil offensif comme pouvait l’être l’ailier brésilien, reconverti avec succès en piston par Roberto De Zerbi. Et c’est vers Igor Paixao que le duo Longoria-Benatia entend axer ses efforts. Avec Feyenoord, l’ailier brésilien a inscrit 18 buts et délivré 19 passes décisives la saison passée, et le club batave demande 40 M€ pour son transfert. De quoi freiner les ardeurs.

Mais selon Foot Mercato, l’OM aurait relancé la piste. Même si le board phocéen continue de penser que la somme demandée par Feyenoord est excessive, et qu’il n’entend pas surpayer le joueur, la capacité de Paixao à percuter, sa vitesse et ses prestations européennes, notamment face à des clubs comme l’Inter Milan et l’AC Milan, inciteraient Longoria et Benatia à ne pas abandonner le dossier.

Le coup d’oeil de BUT FC !

« Paixao a des arguments, on peut comprendre que Longoria et Benatia insistent. Peut-être qu’en cas de vente (Merlin ?), ils tenteront le coup. 40 M€, c’est sûr que ce n’est pas donné, mais l’investissement peut valoir la peine. »