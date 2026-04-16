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FRANCE

OM Mercato : deux recrues s’offrent à Beye, elles ont déjà posé leurs valises à Marseille

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 07:40
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Alors que plusieurs départs s’annoncent cet été à l’OM, Habib Beye peut déjà compter sur deux recrues pour la saison prochaine… et elles sont même déjà à Marseille.

Le mercato hivernal de l’OM a encore une fois été agité. Quatre recrues, une refonte du milieu et beaucoup d’attentes. Pourtant, trois mois plus tard, un constat s’impose : seul Quinten Timber semble avoir réellement convaincu, tandis que les autres renforts peinent à exister. Mais derrière ce bilan mitigé se cache peut-être une autre réalité : celle d’un pari à moyen terme, notamment pour Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi.

L’hiver marseillais s’est construit autour d’un mot-clé : opportunité. Sous l’impulsion de la direction sportive, l’OM a saisi plusieurs situations de marché pour renforcer un entrejeu fragilisé depuis le départ d’Adrien Rabiot. Résultat : quatre arrivées ciblées — Quinten Timber, Ethan Nwaneri, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi — pour environ 15 millions d’euros cumulés.

Mais sportivement, la greffe n’a pas pris immédiatement. Timber s’est imposé comme un titulaire fiable, tandis que Nwaneri, prêté par Arsenal, n’a jamais confirmé ses débuts prometteurs. Quant à Abdelli et Nnadi, leur rôle est resté secondaire, freinés par la concurrence et un contexte instable.

Un embouteillage au milieu… provisoire ?

Le problème principal est structurel : l’OM s’est retrouvé avec un milieu surchargé. Entre Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et d’autres profils déjà en place, les nouvelles recrues ont manqué d’espace pour s’exprimer.

Dans ce contexte, Abdelli et Nnadi ont surtout appris, observé… et patienté.

Pourtant, en interne, leurs profils continuent de séduire : Abdelli pour sa capacité à créer du lien entre les ligne, et Nnadi pour son impact défensif et son volume de jeu. Des qualités qui s’inscrivent davantage dans un projet que dans une urgence de résultats.

L’été 2026, tournant décisif pour l’OM

C’est là que tout change. Car l’été prochain s’annonce comme un nouveau chantier majeur. Plusieurs mouvements sont déjà attendus, comme le rappelle L’Équipe, avec un départ libre de Bilal Nadir, la fin des prêts d’Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri, et des possibles départs de cadres comme Højbjerg ou Kondogbia.

Autrement dit, le milieu marseillais pourrait être profondément remodelé. Dans ce contexte, Abdelli et Nnadi apparaissent comme des solutions internes crédibles. D’autant plus qu’ils sont liés au club jusqu’en 2030, preuve d’un investissement pensé sur la durée.

De recrues secondaires à piliers potentiels ?

Ce qui ressemblait à un mercato raté pourrait finalement être une phase de transition. L’OM, souvent critiqué pour son instabilité chronique sous l’ère Longoria-Benatia, semble ici avoir anticipé un renouvellement progressif de son effectif.

Dans cette logique, Abdelli et Nnadi incarnent une autre temporalité : celle de joueurs recrutés non pas pour briller immédiatement, mais pour s’installer durablement. On pourrait même les considérer comme de nouvelles recrues la saison prochaine vu de leur temps de jeu actuellement.

Si le grand ménage annoncé se confirme, ils pourraient bien passer de rôles secondaires… à pièces centrales du projet marseillais.

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