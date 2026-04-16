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OM : un nouveau nom très prestigieux soufflé pour le poste de directeur sportif

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 11:20
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Dans sa quête de directeur sportif, l’OM s’est vu souffler une idée assez prestigieuse voire même très compliquée à réaliser.

L’OM cherche depuis plusieurs saisons une stabilité durable dans sa structure sportive. Dans ce contexte, un nom a été soufflé par le compte X La Minute OM pour endosser le rôle de directeur sportif : Michael Edwards, architecte du succès de Liverpool. Et si le modèle qui a transformé les Reds devenait une source d’inspiration directe pour l’OM ?

L’architecte discret du succès de Liverpool

Entre 2016 et 2022, Michael Edwards a occupé le poste de directeur sportif de Liverpool, devenant l’un des hommes les plus influents du football européen. Il est revenu en mars 2024 en tant que directeur général du football.

Sous son impulsion, le club anglais a construit une stratégie devenue une référence :

  • recrutement intelligent à forte valeur ajoutée (Salah, Mané, Robertson, Alisson)
  • ventes record et réinvestissements optimisés (Coutinho notamment)
  • cohérence sportive sur plusieurs saisons
  • collaboration étroite avec un entraîneur fort comme Jürgen Klopp

Liverpool n’a pas seulement dépensé : le club a structuré une méthode. Edwards était au centre de ce modèle basé sur la data, la valorisation des talents et la discipline économique, et a été l’un des artisans majeurs de la transformation de Liverpool en club champion d’Europe et d’Angleterre .

Pourquoi son profil colle parfaitement à l’OM

L’OM présente un profil très différent de Liverpool, mais avec des problématiques étonnamment similaires :

  • instabilité sportive chronique
  • cycles de recrutement peu lisibles
  • pression médiatique permanente
  • nécessité de vendre pour exister
  • difficulté à installer un projet long terme

C’est précisément là que le modèle Edwards devient intéressant.

Son approche repose sur trois piliers :

1. Rationalisation du recrutement

Priorité aux joueurs à potentiel de revente et compatibles tactiquement.

2. Valorisation des actifs

Transformer des joueurs moyens en actifs à forte valeur marchande.

3. Structure stable

Un système sportif qui survit aux entraîneurs.

L’OM a déjà tenté des modèles proches… sans stabilité

L’OM a déjà exploré des directions sportives ambitieuses (data, trading, scouting international), mais sans continuité suffisante pour installer un cycle long. Le problème n’a pas toujours été la vision, mais l’exécution dans la durée.

Edwards, lui, incarne justement cette dimension : une ligne directrice maintenue sur plusieurs saisons, indépendamment des résultats immédiats.

Le vrai enjeu : le pouvoir et la stabilité

Le point clé d’un tel profil à l’OM ne serait pas seulement son arrivée, mais :

  • le niveau de pouvoir accordé
  • la stabilité politique du club
  • la cohérence entre direction sportive et coach
  • la patience accordée au projet

À Liverpool, Edwards a travaillé dans un environnement structuré, soutenu par Fenway Sports Group et un coach aligné sur le projet. À Marseille, cela supposerait un changement culturel profond, et on sait à quel point cela peut être difficile dans un tel environnement.

Un modèle difficile, mais pas impossible

L’idée d’un “Liverpool à la marseillaise” n’est pas naïve, mais elle est exigeante.

Avec un directeur sportif de la trempe d’Edwards, l’OM pourrait :

  • réduire ses erreurs de recrutement
  • augmenter la valeur de son effectif
  • stabiliser son projet sportif
  • redevenir compétitif durablement en Ligue 1 et en Europe

Mais cela demande une condition essentielle : du temps et une gouvernance claire. Est-ce réellement possible à Marseille, et est-ce que Edwards accepterait vraiment de quitter un club comme Liverpool pour venir à l’OM dans un contexte si particulier ? Pas si sûr…

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