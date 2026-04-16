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OM Mercato : Marseille cible un colosse prometteur pour renforcer sa défense

Par Laurent Hess - 16 Avr 2026, 20:00
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L’Olympique de Marseille n’attend pas la fin de saison pour préparer son avenir. Actuellement engagé dans une lutte intense pour une qualification directe en Ligue des champions, le club phocéen anticipe déjà son mercato estival…

Et selon Foot Mercato, une nouvelle piste intrigue en interne : celle d’Alfie Osborne.

Un nom encore peu connu du grand public… mais qui pourrait rapidement faire parler de lui.

Alfie Osborne, une pépite déjà très convoitée

Âgé de seulement 17 ans (18 ans en juillet), Alfie Osborne évolue actuellement au Heart of Midlothian FC.

Mais malgré son jeune âge, le défenseur central impressionne déjà :

  • 1m96, un profil physique rare
  • capitaine de la sélection écossaise U19
  • leadership précoce

Des qualités qui attirent logiquement l’attention de plusieurs clubs européens.

Un profil idéal pour le projet marseillais

Du côté de l’Olympique de Marseille, cette piste s’inscrit dans une stratégie claire : miser sur des jeunes talents à fort potentiel.

Le profil d’Alfie Osborne coche plusieurs cases :

  • puissance dans les duels
  • marge de progression importante
  • potentiel de revente élevé

Un investissement sur l’avenir… mais aussi une option crédible pour renforcer la défense à moyen terme.

Un transfert accessible… mais une concurrence réelle

Sous contrat jusqu’en 2026, Alfie Osborne pourrait être recruté pour une indemnité de formation estimée à environ 220 000 euros.

Un montant relativement faible au vu de son potentiel.

Mais attention : plusieurs clubs européens suivent également le dossier, ce qui pourrait rapidement faire grimper l’intérêt autour du joueur.

OM : un mercato déjà lancé

Avec cette piste, l’Olympique de Marseille confirme son ambition pour la saison prochaine.

Le club veut :

  • renforcer son effectif
  • anticiper l’avenir
  • rester compétitif sur la scène européenne

Et cela passe par des paris intelligents sur des jeunes talents.

un coup malin en préparation ?

Le dossier Alfie Osborne pourrait bien devenir l’un des premiers mouvements du mercato marseillais.

  • jeune
  • prometteur
  • accessible financièrement

Tous les ingrédients sont réunis pour un transfert stratégique.

Reste à savoir si l’OM saura devancer la concurrence.

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