OM Mercato : Marseille cible un colosse prometteur pour renforcer sa défense

L’Olympique de Marseille n’attend pas la fin de saison pour préparer son avenir. Actuellement engagé dans une lutte intense pour une qualification directe en Ligue des champions, le club phocéen anticipe déjà son mercato estival…
Et selon Foot Mercato, une nouvelle piste intrigue en interne : celle d’Alfie Osborne.
Un nom encore peu connu du grand public… mais qui pourrait rapidement faire parler de lui.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Alfie Osborne, une pépite déjà très convoitée
Âgé de seulement 17 ans (18 ans en juillet), Alfie Osborne évolue actuellement au Heart of Midlothian FC.
Mais malgré son jeune âge, le défenseur central impressionne déjà :
- 1m96, un profil physique rare
- capitaine de la sélection écossaise U19
- leadership précoce
Des qualités qui attirent logiquement l’attention de plusieurs clubs européens.
Un profil idéal pour le projet marseillais
Du côté de l’Olympique de Marseille, cette piste s’inscrit dans une stratégie claire : miser sur des jeunes talents à fort potentiel.
Le profil d’Alfie Osborne coche plusieurs cases :
- puissance dans les duels
- marge de progression importante
- potentiel de revente élevé
Un investissement sur l’avenir… mais aussi une option crédible pour renforcer la défense à moyen terme.
Un transfert accessible… mais une concurrence réelle
Sous contrat jusqu’en 2026, Alfie Osborne pourrait être recruté pour une indemnité de formation estimée à environ 220 000 euros.
Un montant relativement faible au vu de son potentiel.
Mais attention : plusieurs clubs européens suivent également le dossier, ce qui pourrait rapidement faire grimper l’intérêt autour du joueur.
OM : un mercato déjà lancé
Avec cette piste, l’Olympique de Marseille confirme son ambition pour la saison prochaine.
Le club veut :
- renforcer son effectif
- anticiper l’avenir
- rester compétitif sur la scène européenne
Et cela passe par des paris intelligents sur des jeunes talents.
un coup malin en préparation ?
Le dossier Alfie Osborne pourrait bien devenir l’un des premiers mouvements du mercato marseillais.
- jeune
- prometteur
- accessible financièrement
Tous les ingrédients sont réunis pour un transfert stratégique.
Reste à savoir si l’OM saura devancer la concurrence.
🚨EXCL: 🔵⚪️🏴 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 16, 2026
❗️L'OM suit de près le jeune défenseur central écossais Alfie Osborne (18 ans)
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