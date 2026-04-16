OM Mercato : c’est confirmé pour Endrick (Real Madrid), nouvelle approche cet été ?

Endrick, prêté par le Real Madrid à l’OL, a bel et bien été approché par l’OM. Et si le club phocéen retentait sa chance cet été ?

L’OM n’a pas seulement rêvé d’un grand coup sur le marché des transferts : le club phocéen a bel et bien tenté d’obtenir le prêt d’Endrick en 2025. Une information révélée par plusieurs médias dans le passé, et qui a été confirmée ce jeudi par L’Équipe.

Le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, avait alors été approché par l’OM dans l’optique d’un prêt pour lui offrir davantage de temps de jeu en Europe. Au final, c’est l’OL qui a touché le gros lot en l’attirant l’hiver dernier.

Un dossier déjà ancien… mais toujours vivant

L’intérêt de l’OM pour Endrick n’est pas nouveau, et Marseille figurait bien parmi les clubs européens ayant sondé le Real Madrid pour un prêt du joueur.

Plusieurs clubs avaient tenté leur chance (Premier League, Serie A, Liga), mais le Real Madrid avait finalement décidé de prêter son jeune attaquant, recruté pour environ 60 millions d’euros et considéré comme un investissement stratégique à long terme, à l’OL.

Pourquoi l’OM reste attentif à sa situation

Et si le dossier Endrick revenait cet été dans les discussions ? En effet, son temps de jeu au Real Madrid pourrait rester irrégulier, même si le club madrilène voudrait le conserver pour lui donner un rôle plus important la saison prochaine. Dans un effectif ultra-concurrentiel, le Brésilien devra composer avec une hiérarchie offensive très dense, ce qui pourrait pousser le club madrilène à envisager un nouveau prêt pour accélérer sa progression.

C’est exactement dans ce contexte que l’OM pourrait à nouveau se positionner pour l’attaquant auteur de 6 buts et 6 passes dé depuis son arrivée à Lyon.

Un prêt encore possible cet été ?

La question est désormais ouverte : l’OM pourrait-il retenter sa chance lors du prochain mercato estival ?

Plusieurs scénarios existent :

Si le Real Madrid ouvre la porte à un nouveau prêt, Marseille pourrait encore faire partie des clubs intéressés, comme déjà en 2025

Si Endrick manque toujours de minutes, une nouvelle solution en Ligue 1 pourrait être envisagée

Si la concurrence s’intensifie au Real, le joueur pourrait privilégier un prêt pour gagner du temps de jeu

Même si l’opération reste complexe, l’intérêt pour Endrick illustre une ambition claire de l’OM : tenter des coups majeurs sur des talents mondiaux, même face aux géants européens.