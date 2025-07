Alors que le stage de pré-saison a débuté sans plusieurs cadres, l’Olympique de Marseille avance sur de nombreux fronts. Entre négociations serrées, intérêts concurrents et départs en série, le mercato phocéen entre dans une phase décisive.

Le feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang se prolonge à Marseille. Attendu en Andorre en début de semaine pour rejoindre ses coéquipiers en stage, l’attaquant gabonais n’a toujours pas fait son apparition sous les couleurs olympiennes. La raison ? Des détails financiers à régler dans son contrat, qui retardent sa reprise. À 36 ans, l’ex-Barcelonais entend visiblement clarifier chaque clause avant de replonger dans le vif du sujet. Un contretemps fâcheux pour Roberto De Zerbi, qui comptait déjà intégrer son avant-centre dans les automatismes de sa nouvelle animation offensive à l’OM.

Weah et Paixao cristallisent l’attention

De son côté, Timothy Weah est séduit par le projet marseillais et veut rejoindre la Canebière. Mais L’Équipe confirme que le deal traîne. La Juve, qui ne veut pas se débarrasser de son joueur sans contrepartie, réclame un prêt payant avec option d’achat obligatoire. L’OM, prudent financièrement, temporise. Les discussions continuent, dans un flou qui ne satisfait personne, ni le joueur, ni les supporters.

Quant à Igor Paixao, la bataille est encore plus féroce. Blessé mais suivi depuis des mois par les recruteurs olympiens, l’ailier gauche de Feyenoord plaît toujours autant à Pablo Longoria. Le club a déjà formulé deux offres : 16 puis 28 millions d’euros (bonus compris). Problème : Leeds United, tout juste promu en Premier League, vient de mettre sur la table 30 millions d’euros. Une offensive massive qui pourrait faire basculer le dossier. L’AS Rome est également sur le coup, mais n’a pas encore dégainé d’offre concrète. Pour l’instant, c’est un mano a mano franco-anglais qui se dessine. Marwan Belkacem a confirmé cette nuit que les négociations se poursuivaient entre les deux parties.

L’OM travaille aussi sur les départs

Face à ces incertitudes, l’OM reste à l’affût de solutions alternatives. Des pistes plus discrètes sont activées. Le club ne veut pas se retrouver piégé en cas d’échec sur les dossiers prioritaires. Dans le sens des départs, le ménage continue. Après les ventes déjà actées de Quentin Merlin et Valentin Rongier au Stade Rennais, d’autres joueurs sont sur la sellette. Amine Harit, malgré son potentiel, ne semble plus entrer dans les plans du nouveau coach. Il pourrait faire ses valises dans les jours à venir. Même sort pour plusieurs éléments relégués dans le groupe Pro 2 dès la reprise : Bamo Meïté, Ismaël Koné, Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna sont poussés vers la sortie.