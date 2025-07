Un média italien assure que l’OM a fait une nouvelle offre au Feyenoord Rotterdam pour le recrutement d’Igor Paixao, également convoité par l’AS Roma.

🟥 Rumeur

A tous ceux qui pensaient que le dossier Paixao était mort et enterré, le quotidien italien Il Messagero a envoyé un démenti. Car l’ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam est également dans le viseur de l’AS Roma. Selon le média, ce ne serait pas une piste prioritaire des Giallorossi, notamment parce que l’OM serait le plus proche d’obtenir sa signature. La dernière offre marseillaise serait de 30 M€ plus 5 M€ de bonus.

Un revirement pas surprenant des dirigeants marseillais

Cette information va à contre-sens des dernières venues de Marseille, qui annonçait l’intention des dirigeants de laisser tomber après que leur dernière offre ait été refusée par le Feyenoord. En outre, Leeds United et Sunderland étaient prêts à sauter sur l’occasion pour recruter le Brésilien. Ce dernier s’est mis d’accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans et il aurait la possibilité de jouer la Champions League avec les Phocéens mais la décision finale revient au club néerlandais. Et celui-ci vendra son joueur au plus offrant.

L’OM a-t-il surenchéri après avoir fait croire à un retrait ? C’est possible car Medhi Benatia et Pablo Longoria sont passés maîtres dans l’art de la négociation. Et il faut rappeler que Paixao est leur piste prioritaire pour renforcer le poste d’ailier gauche depuis le début du mercato…

« Le coup d’œil de But FC »

« On n’est pas obligés de croire le média italien, qui a sans doute autre chose à faire que de suivre les informations en provenance de Marseille. »