Annonce très surprenante d’un média espagnol, qui assure que Neymar souhaiterait venir à l’OM pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

🟥 Rumeur

Si vous n’aviez pas été convaincu par la rumeur Neymar à l’OM, le média espagnol Fichajes en remet une couche ce vendredi : non seulement Medhi Benatia et Pablo Longoria sonderaient l’entourage de l’attaquant brésilien pour un retour en Ligue 1 mais, en plus, le principal intéressé serait chaud pour venir ! Une piste peu crédible quand on connaît à la fois le salaire colossal de Neymar mais également son historique de blessures ou encore son passé parisien.

Ca ne se passe pas bien pour lui à Santos

Mais une chose est sûre : les temps sont durs pour lui à Santos ! Revenu dans son club formateur au début de l’année, après une saison et demie terrible en Arabie Saoudite, Neymar ne parvient pas à retrouver la grande forme. Il a certes marqué il y a dix jours contre Flamengo (1-0) mais c’était l’un des rares rayons de soleil dans un ciel sombre. Ainsi, quatre jours plus tard, il s’est embrouillé avec l’un de ses propres supporters qui critiquait un partenaire. A côté de ça, il continue de mener la vie dissolue ayant plombé sa carrière depuis son passage de Barcelone à Paris en 2017.

L’idée énoncée par Fichajes serait que l’OM et Neymar signeraient un deal gagnant-gagnant : les Phocéens attireraient une star mondiale, capable de faire basculer une rencontre sur un coup d’éclat ; le Brésilien, lui, reviendrait dans un championnat de haut niveau pour préparer au mieux la Coupe du monde 2026. Sur le papier, l’idée est attirante mais de là à imaginer la direction marseillaise prendre un tel risque sportif, financier et médiatique, il y a quand même une marge !

« Le coup d’œil de But FC »

« Neymar à l’OM, on n’y croit pas du tout ! Et même s’il y avait un fond de vérité, on se demande si les Marseillais feraient bien de récupérer un joueur blessé aussi souvent depuis plus de trois ans. Il semblerait que le haut niveau, ce soit terminé pour l’attaquant ! »