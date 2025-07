FC Barcelone • ...

Deux nouveaux clubs en plus du Real Madrid seraient intéressés par Ibrahima Konaté, à qui il reste un an de contrat à Liverpool et qui refuse de prolonger. Le FC Barcelone serait l’un d’eux… 🟧 Piste crédible Actuellement, Ibrahima Konaté participe à l’avant-saison de Liverpool et, à travers les vidéos que les champions d’Angleterre diffusent […]