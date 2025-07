L’AC Milan ne veut plus entendre parler de prêt pour Ismaël Bennacer, avec ou sans option d’achat. Le milieu franco-algérien ne devrait donc pas revenir à l’OM…

🟧 Piste crédible

Maintenant que Valentin Rongier a été vendu au Stade Rennais, l’OM va certainement se mettre en quête d’un milieu de terrain. Roberto De Zerbi a commencé la préparation avec Angel Gomes et Pierre-Emile Hojbjerg associés devant la défense, avec Adrien Rabiot un cran plus haut. Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir devraient jouer les doublures mais, dans le meilleur des cas, il faudrait un troisième pour assurer une rotation pleine et entière.

Pour Milan, ce sera une vente ou rien

L’une des pistes privilégiées menait à Milan et Ismaël Bennacer. Le milieu franco-algérien a été prêté par les Rossoneri la saison dernière, à la fin janvier. Il a réussi deux premiers matches de très haut niveau, à Angers (2-0) et contre Saint-Etienne (5-1), avant de rentrer dans le rang, plombé par un manque de rythme évident et peut-être aussi par les répercussions du ramadan. Rongier lui est passé devant dans la hiérarchie des milieux et il a dû se contenter de miettes jusqu’à la fin de la saison.

Pour autant, la direction marseillaise était prête à lui donner une seconde chance. Mais sous la forme d’un nouveau prêt, assorti d’une option d’achat. D’abord ouvert à la chose, l’AC Milan a depuis reculé. Selon Calcio Mercato, les Rossoneri veulent désormais un transfert, eux qui peinent à dégager des fonds suffisants pour recruter. L’OM n’étant pas décidé à verser 12 M€ pour un joueur au rendement aléatoire, la piste Bennacer devrait donc se refermer…