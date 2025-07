En plus de Leeds et Sunderland, un club italien vient concurrencer l’OM pour le recrutement de l’ailier brésilien du Feyenoord Igor Paixao.

🟧 Piste crédible

Ces derniers jours, la piste Igor Paixao à l’OM s’est largement refroidie. L’ailier brésilien s’est pourtant mis d’accord avec la direction marseillaise sur les conditions d’un contrat de cinq ans. Mais son club, le Feyenoord Rotterdam, se montre intraitable au niveau de l’indemnité de transfert et même si Medhi Benatia s’est déplacé dans le grand port néerlandais lundi pour négocier, il est plutôt revenu avec de mauvaises nouvelles. A tel point qu’il a activé d’autres pistes…

L’AS Roma prête à mettre 30 M€ pour Paixao

Pour autant, la piste Paixao n’est pas définitivement enterrée. Seulement, la concurrence ne cesse de s’exacerber. Deux clubs anglais, deux promus, Leeds et Sunderland, suivent avec intérêt l’ailier brésilien. Et on apprend ce jeudi soir, via Sky Sports Italia, que l’AS Roma serait également prête à le recruter ! Les Giallorossi réalisent un gros marché estival, eux qui ont notamment recruté le Lensois Neil El Aynaoui et l’ancien piste marseillaise Evan Ferguson (Brighton). Ils seraient disposés à mettre 30 M€ pour convaincre le Feyenoord.

Pour l’OM, il semble de plus en plus évident qu’explorer d’autres pistes est nécessaire car plus les jours passent, plus Igor Paixao s’éloigne…