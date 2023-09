OM : Di Méco fait de nouvelles révélations sur le clash Longoria - ultras

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM est plongé en plein chaos depuis lundi soir. Marcelino a démissionné, Pablo Longoria et les autres dirigeants se sont mis en retrait en attendant que Frank McCourt leur donne le feu vert pour partir. Tout ça à cause d'une réunion avec les ultras qui a dégénéré lundi soir. Sur RMC, Eric Di Méco a fait de nouvelles révélations sur cette entrevue qui est d'ores et déjà entrée dans la légende du club phocéen.

"On est entre le coup de pression et les menaces"

"Je suis malheureux parce que je connais tous les protagonistes de cette histoire. Je sentais qu’il y avait une certaine tension et des reproches faits à la direction ces derniers temps. Mais le timing me surprend: c’est soit trop tôt, soit trop tard. Si on veut être factuel, il y a eu une réunion lundi soir qui était prévue de longue date concernant les déplacements en Coupe d’Europe qui a tourné au règlement de compte des supporters envers le président (Pablo Longoria). Les reproches ne sont pas sportifs, ce ne sont pas les résultats qui ont généré cette fronde. Ce qui est reproché au président, c’est la gestion économique du club, la gestion sportive avec quatre entraineurs et une quarantaine de mouvements depuis l’arrivée de Longoria (il est devenu président en 2021 après avoir été directeur sportif), le départ de certains salariés au profit de proches de Longoria, la gestion du centre de formation où on fait passer certains intérêts au détriment de petits jeunes. Je fais partie de ceux qui ne sont pas mécontents du travail de Pablo Longoria depuis qu’il est arrivé."

"L’ancien président (Jacques-Henri Eyraud) avait quand même réussi à liguer toute la ville contre lui. Il (Longoria) connaît le foot, a fait des coups inespérés pour le club même si la politique sportive – avec des changements incessants d’entraîneurs et de joueurs – m’interpelle. Dans ces cas-là, quand on est qualifié chaque année en Ligue des champions, tout le monde rentre dans le rang. Quand on se fait éliminer dès le mois d’août en Ligue des champions, ça commence à grincer des dents marseillais. Mais il faut être très prudent. J’invite les supporters et la direction à s’exprimer parce que j’ai entendu parler de menaces de mort. Je sais qu’on est entre le coup de pression et les menaces. Même à l’intérieur des associations, j’ai cru comprendre que certains ont été surpris de la teneur de la réunion de lundi soir. La saison peut vite capoter ça se passe mal sur ces quatre matchs. Il y avait des doutes sur la capacité du nouveau coach à assumer le rôle d’entraîneur à l’OM. On se rend compte depuis hier après-midi que ceux qui avaient des doutes avaient surement raison parce qu’il a annoncé aux joueurs qu’il ne resterait pas après avoir eu vent de ce qu’il s’est passé à la réunion. Ça veut dire qu’au premier coup de vent, on quitte le navire."

📝 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu pour le déplacement à Amsterdam ! ✈️#AJAOM pic.twitter.com/epfNJ8xqT4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2023

