OM : Di Meco s'interroge sur le transfert de Vitinha

Comme de nombreux observateurs, Eric Di Meco s'est indigné du niveau technique du match entre le RC Lens et l'OM, dimanche soir. Et l'ancien défenseur a notamment ciblé les attaquants marseillais...

"Ce n’est pas possible que ce garçon coûte 32 millions"

"Les reprises au point penalty avec le but ouvert, plat du pied, dans la tribune. Ça c’est Harit, il l’avait fait contre Lille, a-t-il notamment pesté. Oui Harit, c’est pas le plus mauvais, c’est ça qui est terrible, que ce soit le plus technique du match qui depuis deux matchs qu’il fait des reprises de volée en-dehors du stade. Mais c'est surtout à Vitinha que Di Meco s'en est pris... "Vitinha, c’est à l’AEK Athènes où il est au point de penalty avec le but ouvert, il tape dans la balle et la balle ne part pas. Tout seul, tout seul! Il va peut-être falloir demander un jour où sont passés les 32 millions d’euros de Vitinha. Il faudra poser la question parce que ce n’est pas possible que ce garçon coûte 32 millions." Et pourtant...

💥 Eric Di Meco a dézingué le niveau de choc et plus particulièrement celui de l'OM lors de son passage dans le Super Moscato Show. https://t.co/713M7s06Fh — RMC Sport (@RMCsport) November 13, 2023

