OM : le PSG, Nantes, Milik, mercato, Sampaoli avait beaucoup de choses à dire

Le groupe

"Pour Ünder on va faire des examens pour son genou cet après-midi, ça sera très difficile qu'il soit dans le groupe. Pour Milik c'est plus que possible qu'il y figure. Il y a aura la rotation de l'effectif. Contre Nantes, on aura besoin de joueurs plein d'énergie. Il faudra voir comment ils feront leur transition. On regarde la forme des joueurs plus que l'adversaire. On essaie de trouver une stratégie pour faire mal à l'adversaire. Met-on Dimitri plutôt à gauche, ou dans l'axe? Des fois, ça marche, d'autres non."

Nantes et les autres

"Chaque match a une particularité, chaque équipe a sa manière d'attaquer et de défendre. Strasbourg a un très bon schéma défensif. Nantes est une équipe émotionnelle. Rennes est l'équipe la plus offensive de Ligue 1. A la fin de la saison, ça fera un an et demi que je serai ici. J'ai beaucoup appris de la manière d'aborder les matchs des autres équipes. Chaque match est un apprentissage. On a un oeil sur la Ligue 1 et un sur la Conference League. C'est une journée clé de Ligue 1, stratégique mais pas définitive. C'est très important pour nous pour gagner noetre deuxième place. Il y a deux confrontations entre des concurrents directs. Si on bat Nantes, ça nous permettrait peut-être de nous éloigner. C'est une journée très stratégique"

Les matches tous les trois jours

"J'ai une stratégie visuelle sur le plan des matchs. Ces vidéos nous donnent la possibilité d'aborder chaque match. Il y a un point de vue émotionnel et un autre physique. Chaque chose est abordée de manière mentale et physique. Nous nous préparons en faisant attention au repos, l'alimentation et avec la vidéo."

Satisfaction

"Je ne dis pas que c'est un exploit, mais c'est un défi parce que c'est une réalité. Nous avons joué en Grèce avec 12 joueurs. Nous essayons de choisir les joueurs à chaque match. Nous sommes la seule équipe français encore en lice en Europe, nous avons eu des absents en plus. Mon idée en venant ici était de montrer une idée de jouer, de gagner. Je suis content avec le groupe de joueurs que je dirige. Ce ne sera pas une excuse si on perd face à des équipes qui ont de bons effectifs. On verra à la dernière journée. Ma satisfaction est que mon équipe ait acquis une manière de jouer. Si nous terminons, ce ne sera pas ma responsabilité mais aussi celle des joueurs. Mais si nous n'y arrivons, il faudra valoriser les efforts."

Le Mercato

"En paralèlle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suite toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif."

