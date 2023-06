OM : le vibrant hommage de Rongier à Tudor

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Un hommage, un vrai. Sincère et touchant de la part de Valentin Rongier à l'adresse de celui qui ne sera plus son entraîneur à l'OM la saison prochaine, Igor Tudor.

En conférence de presse, le milieu de terrain phocéen a tenu, ainsi, à rappeler tout ce qu'avait apporté le Croate ces derniers mois. "Je voulais le remercier car j'ai rarement connu un coach avec autant d'implication. Il a été droit depuis le départ, il a amené de la rigueur dans le club. Au nom des joueurs on le remercie. Il m'a fait grandir en tant qu'homme et en tant que joueur. Il a amené une autre mentalité qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France. Il a marqué les joueurs je pense. Tout le monde peut donner son avis, parfois des gens compétents, parfois non. Tudor n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Il a pris beaucoup de points et c'est ce qu'on demande à un coach."