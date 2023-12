OM - Stade Rennais : des chiffres sans appel, le vainqueur est connu

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

L'OM se doit, ce soir, de confirmer son succès de la semaine en Ligue Europa face à l'Ajax d'Amsterdam. Pas simple, certes, face à une formation du Stade Rennais qui compte de nombreuses individualités et qui a retrouvé le chemin du succès le week-end dernier avec Julien Stéphan contre le Stade de Reims sur son banc de touche.

L'OM a tous les arguments pour vaincre

Reste qu'en consultant l'excellent site StatsOMP, on doute des chances des joueurs bretons au Vélodrome ce soir. Pourquoi ? Parce que l'OM reste sur une série de 9 matches sans défaite dans son antre avec 6 victoires et 3 nuls. Parce que, également, le SRFC n'a pas remporté un seul match à l'extérieur cette saison. Parce que l'OM est la meilleur défense à domicile cette saison, avec un petit but encaissé en Ligue 1 seulement. Et parce que, enfin, Julien Stéphan, qui vient donc de retrouver le SRFC, ne réussit pas particulièrement face aux Marseillais. En 7 matches disputés, il ne s'est imposé qu'à une seule reprise avec 3 matches nuls et 3 défaites.

En somme, une victoire rennaise viendrait défier toutes les statistiques en cours. Mais attention, en matière de football...

