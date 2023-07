OM - Mercato : Alexis Sanchez aurait signé avec son nouveau club !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Coup de tonnerre pour Alexis Sanchez ! L’attaquant chilien aurait définitivement tourné le dos à l’OM pour s’engager en faveur de Nottingham Forest. Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, le buteur de 34 ans y aurait paraphé un contrat d’un an, plus un an en option.

L'OM déjà sur une autre star que Sanchez ?

Si l’information se confirme, Pablo Longoria peut oublier l’espoir d’une prolongation de l'ancien crack du FC Barcelone, chose à laquelle les dirigeants de l’OM ne semblaient de toute façon plus trop croire depuis le début de la semaine. Cela ouvrirait par ailleurs la porte à une autre pointure en attaque que Sanchez pour renforcer l’effectif de Marcelino cet été.

🚨Nottingham Forest have signed Chilean free agent striker Alexis Sánchez on a 1+1-year contract. 🇨🇱 🔴 #NFFC pic.twitter.com/0kO3zo5lAt — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 27, 2023

Podcast Men's Up Life