OM - Mercato : immense coup de tonnerre pour Alexis Sanchez !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Un immense coup de tonnerre pourrait arriver dans le dossier Alexis Sanchez (34 ans). En passe de snober définitivement l’OM pour une prolongation de contrat, l’attaquant chilien ne manque pas de courtisans. Notamment chez ses ex. D’après le Corriere della Serra, son retour serait ainsi étudié du côté de l’Inter Milan.

Inzaghi a validé le retour de Sanchez à l'Inter

À la recherche d’un attaquant expérimenté et capable d’apporter sa classe après le départ de Romelu Lukaku, Simone Inzaghi aurait approuvé le profil du joueur de 34 ans. Alors que les pistes menant à Alvaro Morata et Duvan Zapata patinent dans le secteur offensif, c’est donc Sanchez qui pourrait faire son retour en Lombardie, où il a évolué entre 2019 et 2022 et où il avait surtout fini par faire banquette.

Podcast Men's Up Life