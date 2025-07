Hugo Ekitike se rapproche d’un transfert à Liverpool. Une opération qui pourrait faire les affaires du PSG.

Prêté par le Stade de Reims au PSG, Hugo Ekitike, recruté pour 35 millions d’euros, ne s’était pas imposé dans la capitale. Mais depuis qu’il a quitté Paris lors du mercato hivernal en 2024 pour Francfort, l’attaquant montre tout son talent. A 23 ans, il a cumulé 15 buts et 8 passes décisives en Bundesliga cette saison, et cela lui vaut d’être dans le viseur de deux grands clubs anglais : Newcastle et Liverpool.

Un transfert qui pourrait atteindre 100 millions d’euros

Du côté des Reds, c’est le transfert de Florian Wirtz (Leverkusen) qui faisait figure de priorité en début de Mercato. Mais depuis que la venue de l’Allemand a été bouclée, c’est le dossier Ekitike qui accapare les dirigeants des Reds, qui sont en passe de recruter l’international Espoirs. Liverpool a déjà trouvé un accord personnel avec l’attaquant français. Le club négocie désormais activement avec Francfort, qui réclamerait près de 100 millions d’euros pour le joueur, acheté 20 millions d’euros au PSG qui garde 20% sur une plus-value. Paris suit donc le dossier de près. Si Liverpool et Francfort s’entendent pour un transfert à hauteur de 100 millions d’euros, Francfort réalisera une plus-value de 80 millions sur l’attaquant tricolore, et le PSG empochera16 millions. Plutôt pas mal pour un joueur qui ne s’était pas imposé à Paris… La première offre de Liverpool, à hauteur de 80 millions d’euros, a été refusée. De son côté, Newcastle aurait lâché l’affaire et activé d’autres pistes. Ne reste plus qu’a attendre la deuxième offre des Reds, et la réponse de Francfort…