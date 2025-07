PSG : Nasser Al-Khelaïfi milite pour Dembélé au Ballon d’Or et esquive la question Mbappé

Avant le quart de finale du Mondial des clubs entre le PSG et le Bayern Munich, le président Nasser Al-Khelaïfi était présent face aux médias.

Présent à Kennesaw, au nord d’Atlanta, avant le quart de finale du Mondial des clubs entre le PSG et le Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sans détour face aux médias sur la compétition et les ambitions du PSG. Le président du club parisien a tenu à répondre aux critiques qui ont émaillé l’organisation de ce tournoi inédit, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Alors que certains acteurs du football ont critiqué la surcharge du calendrier, le dirigeant qatari s’est montré ferme : « C’est la première édition du Mondial des clubs. C’est sûr, quand vous organisez une telle compétition, tout ne peut pas être parfait. Mais c’est un nouveau marché pour le football, pour nous, pour tous les clubs européens. Je ne comprends pas les gens qui critiquent cette compétition. Les joueurs ont l’opportunité de jouer une Coupe du monde avec leur club. On doit arrêter ce climat négatif et penser positif. Il y a aussi beaucoup de challenges financiers. On est fiers d’être là et de jouer cette compétition. »

Nasser Al-Khelaïfi ne pense pas à Kylian Mbappé

L’occasion était trop belle pour ne pas évoquer la saison exceptionnelle d’Ousmane Dembélé, véritable fer de lance du PSG en 2024-2025, et favori pour le Ballon d’Or. Pour Nasser Al-Khelaïfi, le débat ne devrait même pas exister : « La saison d’Ousmane a été magnifique. Ça ne fait aucun doute. S’il ne gagne pas le Ballon d’or, il y a un problème… Il a tout fait ! J’espère qu’il continuera encore demain. Mais ce n’est pas le plus important, le plus important c’est l’équipe et que tout le monde joue pour l’équipe. »

Enfin, alors que les observateurs se projettent déjà sur un éventuel choc face au Real Madrid en demi-finale — et donc un affrontement direct entre Kylian Mbappé et son ancien club — Al-Khelaïfi refuse de céder à la tentation : « Aujourd’hui on ne parle uniquement du quart de finale. Si on se qualifie pour le prochain tour, on pourra en parler… » Concentration maximale donc, à la veille d’un match crucial pour le club de la capitale, qui rêve de glaner un nouveau trophée.