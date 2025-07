PSG : Zlatan Ibrahimovic vole au secours de Lionel Messi et démonte l’Inter Miami !

Après la très large victoire du PSG face à l’Inter Miami de Lionel Messi dimanche dernier, Zlatan Ibrahimovic a tenu à défendre la Pulga… tout en fracassant l’équipe américaine.

La Coupe du Monde des Clubs a offert un choc inédit dimanche dernier entre le PSG et l’Inter Miami… mais aussi un festival verbal signé Zlatan Ibrahimović. Quelques minutes après la lourde défaite du club floridien (0-4), l’ancien attaquant parisien (2012-2016), jamais avare en déclarations fracassantes, a livré un plaidoyer enflammé en faveur de Lionel Messi. Et pour fusiller au passage tout ce qui entoure la star argentine en MLS.

« Il est entouré de ceux qui courent comme s’ils portaient des sacs de ciment »

Interrogé sur la prestation de Messi, Zlatan a très vite coupé court. Pour lui, impossible de pointer du doigt le numéro 10 argentin : « La défaite de Messi ? Non non, ne parle pas de la défaite comme si c’était sa faute ! Messi n’a pas perdu, l’Inter Miami l’a fait ! Avez-vous vu cette équipe ? En train de bouger du bois ! Messi joue parmi des statues, pas des coéquipiers ! S’il était dans une vraie équipe, à Paris, à Manchester, dans n’importe quelle grande star. Tu aurais vu le vrai lion. »

Mais Zlatan ne s’arrête pas là. Avec son franc-parler légendaire, il poursuit sa charge, allant jusqu’à remettre en question l’encadrement, le niveau technique et même la compréhension tactique des joueurs de Miami : « Messi ne joue que parce qu’il aime le jeu, parce qu’il peut encore faire ce que 99 % des joueurs ne peuvent pas ! Mais il est entouré de ceux qui courent comme s’ils portaient des sacs de ciment ! Il n’y a pas d’entraîneurs, pas de stars, même pas de joueurs qui comprennent comment se déplacer sans ballon ! »

Messi, un fantôme dans un cirque selon Ibra

Pour Ibrahimović, ce que le public voit aujourd’hui sur le terrain n’a plus rien à voir avec le Messi des grandes soirées européennes. Non pas parce que l’Argentin a décliné, mais parce qu’il est trop bridé par son environnement : « Tu veux blâmer Messi ? Quand il joue avec Ronaldo, avec Mbappé, avec Haaland, avec Zlatan. Alors tu pourras parler ! Mais aujourd’hui ? Non, non, non. Ce n’est pas le Messi que je connais, c’est un grand fantôme qui joue dans un cirque ! »

Et de conclure sur une mise en garde puissante à ceux qui douteraient encore du génie argentin : « Mais attention, si vous lui donnez une vraie équipe, il va encore brûler le stade ! Parce que tout simplement. Messi est toujours Messi, mais aujourd’hui ? Ce n’est pas sa défaite, c’est la défaite de l’Inter Miami et du football. »