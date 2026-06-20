PSG Mercato : un cador va lâcher une offre XXL pour Bradley Barcola

Le PSG pourrait être au cœur d’un dossier brûlant cet été, avec Arsenal prêt à formuler une offre XXL pour Bradley Barcola.

Le PSG voit son international français Bradley Barcola attirer de plus en plus les convoitises en Europe. À seulement 23 ans, l’ailier formé à l’OL s’est imposé comme un élément offensif de luxe dans l’effectif parisien, mais sa situation n’est plus totalement figée.

Selon CaughtOffside, Arsenal prépare une offre d’environ 80 millions d’euros pour tenter de convaincre le PSG de lâcher son joueur, également courtisé par Liverpool, Man City, Man United, Chelsea, le Bayern, et le FC Barcelone.

Une concurrence interne qui relance le débat à Paris

Au PSG, la concurrence est particulièrement élevée sur les ailes. Dans ce contexte, Barcola n’a pas toujours été assuré d’un statut de titulaire indiscutable, ce qui alimente les spéculations autour d’un possible départ.

Sous contrat jusqu’en 2028, le club parisien n’est pas vendeur par défaut, mais la montée des offres et l’intérêt de plusieurs cadors européens pourrait changer la donne.

Arsenal prêt à accélérer

Du côté d’Arsenal, Mikel Arteta cherche toujours à renforcer son secteur offensif, notamment sur le côté gauche, afin d’ajouter de la profondeur et de la variété dans la rotation avec Gabriel Martinelli.

Le profil de Barcola plaît particulièrement pour sa vitesse, sa capacité de percussion et son expérience déjà solide au niveau européen malgré son jeune âge.

Le PSG face à un choix stratégique

Pour le Paris Saint-Germain, le dossier est délicat : conserver un joueur à fort potentiel ou accepter une grosse offre et réinvestir sur d’autres priorités. Les estimations de marché varient fortement, certains évoquant même une valorisation pouvant dépasser les 100 M€, ce qui complique encore les négociations.

Entre la pression des clubs anglais, les ambitions sportives du PSG et la progression rapide de Barcola, ce dossier pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival. Le PSG détient la clé… mais Arsenal est prêt à tester ses limites.