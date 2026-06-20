PSG : Georgina Rodriguez cartonne la compagne d’un taulier de Luis Enrique en plein Mondial

Le milieu du PSG João Neves se retrouve malgré lui au centre d’une polémique virale en sélection portugaise.

Alors que le Portugal débute sa Coupe du monde dans un climat déjà tendu, João Neves, joueur du PSG, a vu sa prise de parole anodine en conférence de presse déclencher une vague de réactions disproportionnées. Le milieu de 21 ans avait simplement expliqué que Cristiano Ronaldo faisait “partie de l’équipe comme les autres joueurs”, une phrase rapidement sortie de son contexte sur les réseaux sociaux.

Dans les heures suivantes, le joueur parisien a été la cible d’un déferlement de messages hostiles en ligne, illustrant l’ampleur du phénomène de cyberharcèlement autour de la sélection portugaise.

Une polémique amplifiée par une fausse citation

La situation s’est aggravée lorsqu’un faux message attribué Madalena Aragão, la compagne de João Neves, a circulé en ligne, visant indirectement Cristiano Ronaldo : « Dis à ta légende de prendre sa retraite. Il est très égoïste ». Cette information erronée a rapidement été reprise et commentée, alimentant un climat déjà explosif autour du groupe portugais.

La compagne de Ronaldo, Georgina Rodríguez, a réagi publiquement sur les réseaux sociaux en répondant : « Wow !! Cette génération arrive en force !! », sans savoir qu’il s’agissait d’une invention, relançant malgré elle la polémique et accentuant la pression médiatique autour des joueurs.

Ronaldo appelle au calme dans un contexte électrique

Face à cette escalade, Cristiano Ronaldo a tenté de calmer les tensions en publiant un message d’unité sur ses réseaux sociaux, appelant à se concentrer sur le terrain et à laisser de côté les polémiques externes.

Le joueur portugais, toujours figure centrale de la sélection malgré ses 41 ans, reste sous le feu des critiques sportives après un premier match jugé insuffisant par une partie des observateurs.

Le PSG indirectement exposé

Pour le Paris Saint-Germain, cette affaire illustre une nouvelle fois l’exposition extrême de ses jeunes internationaux en sélection. João Neves, pourtant performant sur le terrain, se retrouve entraîné dans une spirale médiatique qui dépasse largement le cadre sportif.

Entre fake news, emballement des réseaux sociaux et tensions autour de la figure de Cristiano Ronaldo, le Portugal avance dans son Mondial sous pression, avec un vestiaire parisien particulièrement exposé.