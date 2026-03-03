Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez vient d’acquérir un bien immobilier d’une valeur de 5 M€ dans un des quartiers les plus réputés de Madrid.

La version espagnole du Le Figaro révèle ce lundi un nouvel investissement spectaculaire de Georgina Rodríguez. La compagne de Cristiano Ronaldo aurait déboursé 5 millions d’euros pour acquérir un bien immobilier d’exception situé rue Serrano, en plein cœur de Madrid.

Une adresse prestigieuse, au sein du très chic quartier de Salamanca, prisé par les grandes fortunes et les célébrités. De quoi relancer les rumeurs d’un possible retour du couple en Espagne, alors que CR7 approche doucement de la fin de sa carrière et qu’il a récemment pris une participation dans l’UD Almería.

Pas un retour… mais un placement stratégique

Mais selon le média espagnol, il ne s’agit absolument pas d’une future résidence familiale. Ce somptueux bien de 400 m² a été acquis dans une optique purement financière. Georgina Rodríguez aurait entièrement rénové l’intérieur, sans faire appel à un architecte d’intérieur.

Du carrelage aux peintures murales, en passant par le choix du mobilier et des rideaux, tout aurait été supervisé par elle-même. Une implication totale qui témoigne de son intérêt croissant pour le secteur du luxe et de l’immobilier haut de gamme.

L’objectif ? Mettre le bien en location pour une clientèle ultra-fortunée. Dans ce secteur très exclusif, les loyers peuvent atteindre des montants vertigineux, garantissant une rentabilité solide sur le long terme.

Un empire en construction

À l’image de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez multiplie les projets entrepreneuriaux. Mode, collaborations commerciales, image publique, et désormais immobilier de prestige : l’Hispano-Argentine bâtit méthodiquement son patrimoine.

Pour le couple star, dont la fortune est déjà colossale, il s’agit surtout d’anticiper l’après-carrière sportive. Si CR7 continue d’empiler les investissements stratégiques, Georgina affirme de plus en plus son indépendance financière.

Plus qu’un simple achat immobilier, ce placement madrilène illustre une chose : le clan Ronaldo pense déjà au futur… et il s’annonce plus que confortable.