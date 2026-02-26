À LA UNE DU 26 FéV 2026
[13:29]FC Nantes : pas encore arrivé, Sibierski se fait déjà tacler à la gorge !
[13:09]ASSE : Montanier annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Pau
[12:54]RC Lens : l’arbitrage frustre un peu plus les Sang et Or
[12:42]OM : les supporters mettent un nouveau coup de pression à la direction !
[12:23]Real Madrid : Cristiano Ronaldo va faire un retour remarqué en Liga !
[12:04]PSG : Dembélé a retourné un grand supporter de l’OM
[11:20]Revue de presse : l’AS Monaco enrage, Clauss meilleur qu’Alexander-Arnold, Camara détaille sa réconciliation avec Haise
[11:03]Real Madrid : l’indisponibilité de Mbappé connue, 3 gros chocs manqués ?
[10:33]OM Mercato : après le PFC, nouveau concurrent pour Kamissoko
[10:08]FC Nantes : le surnom humiliant donné par Kita à Longoria (OM)
Real Madrid : Cristiano Ronaldo va faire un retour remarqué en Liga !

Par Raphaël Nouet - 26 Fév 2026, 12:23
Commenter
Cristiano Ronaldo lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards.
Ce jeudi, Cristiano Ronaldo a annoncé avoir acquis 25% des parts d’Alméria, bien placé pour remonter en Liga en fin de saison.

Alors qu’il se rapproche chaque match un peu plus de son objectif de 1.000 buts en carrière, Cristiano Ronaldo continue de diversifier des investissements. Ce jeudi, l’attaquant portugais a annoncé avoir acquis 25% des parts d’Alméria, actuel 3e de Deuxième division espagnole, bien parti pour la montée en Liga. On peut lire dans le communiqué : « J’ai depuis longtemps l’ambition de contribuer au football en dehors des terrains. L’UD Almería est un club espagnol doté de solides fondations et d’un potentiel de croissance évident. Je souhaite travailler avec l’équipe dirigeante pour l’accompagner dans sa nouvelle phase de développement ».

Attiré par le propriétaire saoudien

Cette participation dans le club d’Alméria a été facilitée par le fait que l’actuel propriétaire, Mohamed Al Khereiji, est saoudien et que CR7 a noué des liens forts avec le royaume depuis qu’il l’a rejoint pour y développer le championnat (tout en se couvrant d’or) en janvier 2023. C’est là la véritable raison de son arrivée, plus que les « solides fondations » d’un club créé en 1989 et dont le stade ne compte que 15.000 places ou le « potentiel de croissance évident » d’une équipe ayant pour voisins les deux géants de Séville, Malaga, Grenade et Murcie, vraies places fortes du football espagnol…

Il sera en tout cas intéressant de voir comme le Real Madrid réagira à cette arrivée. Quand le Fenomeno Ronaldo a racheté Valladolid, la Maison Blanche n’a pas hésité à lui envoyer de jeunes joueurs pour aider la Pucela à atteindre ses objectifs. En fera-t-elle de même avec Alméria maintenant que Cristiano Ronaldo en est l’actionnaire ?

