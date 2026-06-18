Un joueur surprenant du PSG commence à faire tourner la tête de plusieurs clubs de Ligue 1 en plein mercato estival.

La hiérarchie est désormais claire et elle fait des dégâts. Au PSG, Matvey Safonov a pris le pouvoir dans les cages. Le gardien russe de 27 ans s’est installé comme titulaire, incarnant une forme de méritocratie assumée par Luis Enrique, dans un contexte où chaque performance pèse lourd dans la rotation parisienne.

Le PSG va dégraisser cet été

Cette montée en puissance a un effet immédiat : Lucas Chevalier, arrivé du LOSC pour 55 millions d’euros, se retrouve dans une situation beaucoup plus fragile que prévu. Le portier français, longtemps considéré comme un investissement d’avenir, voit sa place s’effriter, au point de susciter déjà des interrogations en interne. Le marché ne s’y trompe pas. Plusieurs clubs commencent à surveiller la situation de Chevalier, avec notamment Tottenham Hotspur et Beşiktaş JK qui suivent de près l’évolution du dossier. Un scénario de départ n’est plus exclu si la hiérarchie reste figée dans les prochains mois. Dans ce climat tendu, le PSG n’attend pas. Le club parisien anticipe déjà l’avenir du poste avec une stratégie très claire : sécuriser la relève et maintenir une concurrence permanente.

Marin affole la Ligue 1

Selon L’Équipe, le premier nom ciblé est celui de Renato Marin, jeune gardien de 19 ans formé à l’AS Rome. Considéré comme un talent à fort potentiel, il est vu en interne comme un projet à moyen terme, avec un prêt envisagé pour accélérer sa progression et lui offrir du temps de jeu en Ligue 1 ou à l’étranger. En parallèle, un autre dossier attire fortement l’attention en coulisses : Alessandro Longoni, 18 ans, issu de l’AC Milan. Suivi par plusieurs grands clubs européens, il est identifié comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Le message du PSG est limpide : personne n’est installé définitivement, et chaque poste est une zone de compétition permanente. Une philosophie qui renforce la pression interne, mais qui maintient aussi un niveau d’exigence maximal dans un effectif déjà sous tension. Dans les cages parisiennes, la stabilité n’existe plus vraiment. Et c’est peut-être ça, le vrai changement.