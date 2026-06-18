OM Mercato : un patron allait signer à Marseille, le PSG est venu tout gâcher !

Alors qu’Adam El Boughlamy semblait promis à l’OM, le PSG s’est invité dans le dossier à la dernière minute.

Le mercato réserve souvent son lot de rebondissements, et le dossier Adam El Boughlamy en est la parfaite illustration. Alors que le jeune milieu de terrain de Montpellier était annoncé tout proche d’un engagement avec l’OM, le PSG a décidé de passer à l’action.

Selon les dernières informations de Foot Mercato, le club de la capitale tente de convaincre le joueur de 18 ans de revoir ses plans et d’opter pour le projet parisien. Une offensive de dernière minute qui intervient alors qu’un accord de principe existait déjà entre le joueur et l’OM.

Un profil très suivi en France

Capitaine et patron des U19 de Montpellier et considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération au sein du club héraultais, Adam El Boughlamy arrive en fin de contrat. Formé à Montpellier depuis l’âge de 9 ans, le Franco-Marocain suscite l’intérêt de plusieurs formations françaises depuis plusieurs mois.

Avant l’entrée en scène du PSG, l’Olympique Lyonnais, Strasbourg et Lorient avaient déjà manifesté leur intérêt pour le jeune milieu de terrain. Marseille semblait néanmoins avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier.

L’OM face à la concurrence du PSG

Pour l’OM, ce dossier représente une opportunité de renforcer son vivier de jeunes talents à moindre coût. Dans un contexte financier scruté de près, le recrutement de joueurs à fort potentiel constitue une priorité pour les dirigeants marseillais.

Mais le PSG dispose également d’arguments solides. Habitué à attirer les meilleurs espoirs du football français, le champion de France cherche à renforcer son réservoir de jeunes joueurs capables d’intégrer à terme le groupe professionnel ou d’alimenter sa stratégie de développement.

Un dénouement attendu rapidement

L’avenir d’Adam El Boughlamy devrait se décider dans les prochaines heures. Alors que Marseille pensait tenir sa nouvelle recrue, l’intervention du PSG a totalement relancé le suspense.

Reste désormais à savoir si le jeune milieu de terrain honorera son accord initial avec l’OM ou s’il se laissera séduire par l’intérêt parisien. Une chose est certaine : ce duel entre les deux rivaux du football français ajoute une dimension supplémentaire à l’un des dossiers les plus inattendus du début de mercato.