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FRANCE

OL Mercato : un transfert à 10 M€ bientôt bouclé grâce à Pierre Sage ?

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 13:40
Pierre Sage

Fraîchement arrivé à Crystal Palace, Pierre Sage pourrait rapidement activer une piste qu’il connaît bien à l’OL.

À peine installé sur le banc de Crystal Palace après avoir quitté le RC Lens, Pierre Sage commence déjà à dessiner les contours de son effectif estival. Selon Foot Mercato, le club londonien s’intéresserait de près à Ainsley Maitland-Niles, actuellement sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027.

Une piste qui porte clairement l’empreinte du nouveau coach des Eagles, puisque le technicien français a déjà dirigé le joueur à l’OL, où il avait contribué à le relancer dans un rôle de joueur polyvalent entre le milieu et le couloir droit.

Un joueur relancé sous l’ère Sage à Lyon

Arrivé en provenance d’Arsenal en 2023, Maitland-Niles a connu un parcours irrégulier avant de retrouver de la continuité à Lyon. Sous Pierre Sage, l’international anglais avait gagné en responsabilité et en régularité, devenant un élément très utilisé.

Cette connaissance fine du joueur joue aujourd’hui en faveur de Crystal Palace, qui cherche à miser sur des profils déjà intégrés aux méthodes de son nouvel entraîneur. Maitland-Niles, utilisé à 42 reprises la saison dernière, pourrait représenter une opportunité de vente intéressante en cas d’offre venue de Premier League, notamment si Crystal Palace décide d’accélérer. Pour rappel, l’OL le valorise à 10 millions d’euros.

L’OL devient ainsi, indirectement, un premier réservoir d’idées pour le nouveau coach des Eagles, qui connaît parfaitement les forces et limites de certains de ses anciens joueurs

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