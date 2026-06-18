OM : la stratégie de Grégory Lorenzi dévoilée, elle fait déjà sourire l’OL !

L’Olympique de Marseille va enfin pouvoir lancer son mercato. Mais cette fois, pas question de dépenser sans compter. Dans un contexte financier sous surveillance, Grégory Lorenzi doit composer avec une règle simple : l’OM peut recruter, mais à condition de rester dans les clous. Et surtout, de présenter une balance positive.

Selon L’Équipe, la stratégie du nouveau directeur sportif marseillais est déjà claire : réduire les coûts, miser davantage sur les jeunes de la formation, attirer des profils en post-formation et encadrer la masse salariale avec des contrats plus raisonnables.

Une politique qui tranche avec les dernières années marseillaises. Mais qui rappelle étrangement celle d’un autre club français, passé par une crise similaire il y a encore quelques mois : l’Olympique Lyonnais.

Lorenzi veut changer de modèle à l’OM

Arrivé pour remettre de l’ordre dans un club sous pression, Grégory Lorenzi sait qu’il n’aura pas les mains totalement libres. L’OM doit vendre, alléger sa masse salariale et éviter les prises de risque coûteuses. Le mercato marseillais ne sera donc pas celui des grands coups spectaculaires, mais celui des arbitrages.

L’idée est simple : faire mieux avec moins. Moins de salaires XXL, moins de transferts lourds, moins de joueurs difficiles à revendre. À la place, l’OM veut cibler des profils plus jeunes, plus malléables, avec une marge de progression et une valeur future sur le marché.

Un virage sportif et économique qui marque une rupture avec les mercatos précédents, souvent construits autour de joueurs confirmés, mais aussi très coûteux.

Une balance positive imposée par l’UEFA

Le cadre fixé par l’UEFA ne laisse pas vraiment de place au doute. L’OM peut accueillir de nouveaux joueurs, mais les arrivées ne doivent pas coûter plus cher que les départs. En clair, chaque mouvement devra être pensé, compensé, justifié.

Marseille peut donc recruter, mais pas s’emballer. Pour attirer un joueur, il faudra probablement vendre, libérer un gros salaire ou trouver une opération intelligente. Le club phocéen va devoir se montrer malin, patient, et surtout beaucoup plus rigoureux.

Dans cette configuration, certains dossiers pourraient devenir impossibles si les conditions financières ne sont pas parfaitement alignées. À l’inverse, les jeunes talents, les opportunités à bas coût et les joueurs en devenir pourraient devenir les grandes priorités de l’été.

L’OM suit le chemin emprunté par l’OL

C’est là que la situation fait sourire du côté de Lyon. Car l’OM semble aujourd’hui prendre le même chemin que l’OL l’été dernier. Un club historique, ambitieux, habitué à jouer gros sur le marché, mais obligé de réduire la voilure sous la pression financière.

Lyon avait dû composer avec une situation délicate, entre ventes nécessaires, masse salariale à surveiller et recrutement plus encadré. Aujourd’hui, c’est Marseille qui se retrouve dans une logique proche.

Et forcément, du côté lyonnais, certains peuvent y voir une forme d’ironie. L’OL, longtemps moqué pour ses difficultés économiques et sportives, voit désormais son grand rival devoir adopter une stratégie similaire.

Mathieu Louis-Jean peut sourire

Le clin d’œil est d’autant plus savoureux que Mathieu Louis-Jean, aujourd’hui à l’OL, connaît très bien la maison marseillaise. Passé par l’OM avant de rejoindre Lyon, le dirigeant lyonnais peut observer avec attention la nouvelle trajectoire du club phocéen.

Lui qui a vu l’OL traverser une période de turbulences peut désormais constater que Marseille doit à son tour faire preuve de sobriété, d’anticipation et de prudence sur le marché.

Là où l’OM pouvait encore rêver de gros coups ces dernières saisons, le club doit désormais surveiller chaque euro. Une réalité que Lyon connaît bien, et qui donne forcément un goût particulier à cette nouvelle stratégie marseillaise.

Une stratégie nécessaire, mais risquée

Sur le papier, le plan de Grégory Lorenzi peut être cohérent. Miser sur la formation, recruter en post-formation, réduire les salaires et construire un effectif plus durable peut permettre à l’OM de retrouver un modèle plus sain.

Mais à Marseille, le temps manque toujours. Les supporters attendent des résultats immédiats. Le Vélodrome ne se satisfait pas d’un projet uniquement basé sur la patience. Et si les jeunes profils recrutés ne répondent pas tout de suite, la pression pourrait rapidement monter.

C’est toute la difficulté de ce mercato : reconstruire sans affaiblir, économiser sans reculer, rajeunir sans perdre en compétitivité.

Marseille n’a plus le droit à l’erreur

L’OM entre donc dans un été décisif. Grégory Lorenzi doit réussir un numéro d’équilibriste : vendre intelligemment, recruter malin, réduire les coûts et maintenir une équipe compétitive.

La stratégie est désormais connue. Elle ressemble beaucoup à celle que Lyon a dû appliquer dans l’urgence. Sauf qu’à Marseille, chaque choix sera scruté, commenté et contesté.

L’OL peut sourire en voyant son rival confronté aux mêmes contraintes. Mais pour l’OM, le sujet est sérieux : ce mercato doit permettre au club de se remettre à l’endroit, sans sacrifier ses ambitions sportives.

Et dans cette nouvelle réalité économique, Grégory Lorenzi va très vite découvrir qu’à Marseille, faire des économies peut parfois coûter très cher sur le plan sportif.