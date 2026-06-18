Si Bruno Genesio n’a pas encore posé ses valises à l’OM, un ancien Lyonnais semble déjà faire la pluie et le beau temps au sein du club phocéen.

À Marseille, les décisions ne se prennent pas uniquement sur le terrain. Alors que l’OM poursuit sa réorganisation interne en attendant la prise de fonction définitive de Stéphane Richard à la présidence, une personnalité gagne progressivement en influence dans les coulisses du club : Olivier Martin. Peu connu du grand public, cet avocat lyonnais est devenu au fil des mois un acteur incontournable de l’organigramme marseillais.

L’homme de l’ombre de l’OM

Très apprécié par Frank McCourt, il s’est imposé comme l’un des relais les plus fiables de l’actionnaire américain dans la cité phocéenne. Son rôle s’est renforcé au point d’être aujourd’hui considéré comme indispensable par de nombreux décideurs du club. Selon L’Équipe, Olivier Martin intervient sur une multitude de dossiers stratégiques. Contrats de joueurs, conventions de transferts, mandats d’agents, rédaction et négociation de clauses juridiques : son champ d’action est particulièrement vaste.

Sa connaissance du football professionnel et son expertise juridique en ont fait un interlocuteur privilégié des différentes composantes du club. Sa réputation dépasse d’ailleurs largement le cadre marseillais. Proche de plusieurs personnalités du football français, notamment Bruno Genesio et Christophe Galtier, il bénéficie d’un réseau particulièrement solide dans le milieu.

McCourt a trouvé son homme de confiance

Du côté de Frank McCourt, la confiance semble totale. L’actionnaire américain apprécie particulièrement sa discrétion, sa disponibilité et sa capacité à gérer des dossiers sensibles loin des projecteurs. Cette montée en puissance est également saluée en interne. Plusieurs figures importantes du club apprécieraient son professionnalisme et sa connaissance des rouages du football moderne.

Si Bruno Genesio devient bien l’entraîneur de l’OM, Olivier Martin pourrait ainsi apparaître comme l’un des grands gagnants de la nouvelle organisation marseillaise. Un homme de l’ombre qui, sans faire de bruit, semble désormais peser de plus en plus lourd dans l’avenir du club phocéen.