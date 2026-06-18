Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo fait flop, un ancien marseillais impuissant face au Ghana…

Voici notre revue de presse spécial Coupe du Monde en date du jeudi 18 juin 2026.

Angleterre – Croatie (4-2) : une finale avant l’heure ?

À Dallas, l’Angleterre et la Croatie ont offert un superbe spectacle (4-2). Baturina (36e), d’une frappe sublime sous la barre de Pickford, a répondu à l’ouverture du score de Kane sur penalty (12e)… avant que l’attaquant du Bayern Munich ne smashe une tête sur un corner parfaitement distillé par Rice côté gauche (42e).

Les Three Lions pensaient avoir fait le plus dur mais c’était sans compter sur l’éternel Perisic, auteur d’une remise de la tête astucieuse pour Musa, qui crucifiait le gardien anglais d’une reprise de volée du pied droit (45e).

A 2-2 à la mi-temps, les deux nations revenaient des vestiaires le couteau entre les dents. Très en jambes, Bellingham climatisait la Croatie sur un raid bien conclu dans le petit filet de Livakovic (46e) avant de voir l’entrant Rashford terminer le travail dans le money time d’un plat du pied placé (84e). Une vraie finale avant l’heure.

France – Sénégal (3-1) : Riolo fracasse les Lions de la Teranga

Après avoir tenu lors de la première période, s’offrant même deux énormes occasions, le Sénégal a coulé face à la France en deuxième période, où les individualités tricolores ont fait la différence. Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec les Sénégalais : « C’est catastrophique la prestation du Sénégal. Si je suis Sénégalais, je ne suis pas content du tout. Quelle était l’ambition de l’équipe ? Ils voulaient faire quoi en fait ? Gagner ? Attendre ? Jouer le 0-0 et attendre une contre-attaque ? Il n’y avait pas d’ambition ! Il y a des joueurs qu’on n’a pas vus, le pauvre Sadio Mané ça confirme qu’il est bien sur la fin. […] Je suis très déçu. Je ne m’attendais pas à voir une équipe avec aussi peu de détermination et d’envie », a expliqué le consultant. C’est plutôt clair.

Portugal – RD Congo (1-1) : Neves sauve la Seleçao

Très décevant, le Portugal a été accroché par la RD Congo pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026. Pourtant, l’excellent João Neves avait ouvert la marqué rapidement, d’une belle tête décroisée (1-0, 6e). Avec la possession de balle, la Seleçao a commencé à déjouer et s’est exposée aux transitions affutées des Congolais, amenés par un Cédric Bakambu en pleine forme. Logiquement, Cissé égalisait de la tête seul dans la surface juste avant la pause (1-1, 45e). Les débats s’équilibraient en seconde période sans que Cristiano Ronaldo, qui vendangeait eux grosses occasions, ne parviennent à trouver la faille. Score final de parité. À noter que CR7 n’a pas marqué lors de ses 10 derniers matchs avec le Portugal en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO), soit sa plus longue disette en sélection dans les rencontres de ce genre.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo n'a pas marqué lors de ses 10 derniers matchs avec le Portugal en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO), soit sa plus longue disette en sélection dans les rencontres de ce genre. #PORRDC — Stats Foot (@Statsdufoot) June 17, 2026

Ghana – Panama (1-0) : Amir Murillo impuissant

De l’ennui a surgi Caleb Yirenkyi. Au bout d’un match longtemps soporifique, les Ghanéens, bien plus entreprenants en seconde période, ont été récompensés de leurs efforts face au Panama, à Toronto, quand le jeune milieu de Nordsjaelland (20 ans) a poussé au fond des filets un centre de Brandon Thomas-Asante qui venait de déborder côté gauche (90+5e). Le but du 1-0, le seul de la rencontre. De quoi s’emparer de trois heureux points pour talonner l’Angleterre, vainqueure plus tôt de la Croatie (4-2) dans l’autre match du groupe L.

Ouzbékistan – Colombie (1-3) : Luis Díaz porte son pays

Après Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Harry Kane et compagnie, c’était au tour de Luis Díaz de tenir son rang en sélection. L’attaquant colombien a porté les siens face à l’Ouzbékistan (3-1) jeudi matin pour aller décrocher trois précieux premiers points dans ce Mondial 2026. Le Bavarois a inscrit un but et délivré une passe décisive face aux Ouzbèkes, qui découvraient la Coupe du monde. La Colombie profite directement du contretemps portugais face à la République démocratique du Congo (1-1) mercredi soir pour prendre la tête du groupe K.