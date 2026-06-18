ASSE : le premier gros feu vert de l’été est tombé !

C’est une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Étienne. Alors que le club stéphanois digère encore l’immense désillusion des barrages perdus face à Nice, les Verts viennent de franchir une étape capitale en coulisses.

Réunie dans le cadre de l’examen des comptes des clubs professionnels, la DNCG a validé sans restriction la situation financière de l’ASSE. Aucune mesure n’a été prononcée contre le club forézien. Pas d’encadrement de la masse salariale, pas de restriction de recrutement, pas de sanction administrative.

Un feu vert total qui permet à l’ASSE de respirer et surtout de préparer officiellement sa saison 2026-2027 en Ligue 2.

La DNCG valide totalement l’ASSE

Le verdict était attendu avec attention. Comme chaque année, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a étudié les comptes du club afin de vérifier sa capacité à évoluer dans les compétitions professionnelles la saison prochaine.

Et pour l’ASSE, la décision est limpide : le club est autorisé à participer au championnat de Ligue 2 2026-2027 sans la moindre restriction.

Dans un football français où plusieurs clubs doivent composer avec des finances sous tension, cette validation représente un signal très positif. Elle confirme que le projet porté par Kilmer Sports Ventures repose sur une base financière solide.

Après l’échec sportif de la montée, Saint-Étienne avait besoin d’une bonne nouvelle. Elle est arrivée par la voie administrative.

Kilmer Sports reçoit un premier signal fort

Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures est très attendu. Le propriétaire canadien veut reconstruire le club, moderniser son fonctionnement et ramener les Verts en Ligue 1.

Mais avant de parler mercato, ambitions et projet sportif, il fallait d’abord obtenir ce feu vert de la DNCG. C’est désormais chose faite.

Cette validation sans mesure donne de la crédibilité au projet stéphanois. Elle montre que le club dispose d’un cadre financier suffisamment sain pour avancer, contrairement à d’autres formations françaises contraintes de vendre, réduire leur masse salariale ou composer avec des restrictions.

Pour les dirigeants stéphanois, c’est une étape essentielle. Pour les supporters, c’est un premier motif de soulagement après plusieurs semaines compliquées.

Un mercato désormais libéré

Cette décision change beaucoup de choses. L’ASSE peut désormais avancer plus sereinement sur son mercato estival. Le club n’aura pas les mains liées par une limitation de masse salariale ou un encadrement strict de ses mouvements.

Cela ne signifie pas que les Verts vont dépenser sans compter. Mais cela offre une vraie liberté d’action à la direction, notamment dans un été qui s’annonce décisif pour reconstruire un effectif capable de jouer la montée.

Après la désillusion face à Nice, l’ASSE sait qu’elle n’aura pas le droit à l’erreur. Le groupe doit être renforcé, certains profils doivent être ciblés avec précision, et plusieurs dossiers brûlants devront être tranchés rapidement.

Le passage réussi devant la DNCG permet au club de ne pas perdre de temps.

Stassin, Davitashvili, N’Guessan : les dossiers chauds de l’été

Si le feu vert administratif est désormais acquis, le plus dur commence peut-être pour les dirigeants stéphanois. Plusieurs joueurs importants risquent d’être sollicités durant l’été.

Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Djylian N’Guessan pourraient attirer les convoitises. Ces dossiers seront scrutés de près, car ils peuvent conditionner une partie du mercato des Verts.

L’ASSE devra trouver le bon équilibre entre ambition sportive et logique économique. Vendre certains joueurs pourrait rapporter gros, mais affaiblir l’effectif. Les conserver enverrait un message fort, mais supposerait aussi une volonté claire de remonter immédiatement.

Grâce à la décision de la DNCG, Kilmer Sports peut au moins avancer sans contrainte externe majeure. Le club garde la main sur ses choix.

La montée en Ligue 1 comme objectif évident

Difficile d’imaginer l’ASSE aborder cette saison 2026-2027 sans ambition majeure. Après avoir échoué aux portes de la Ligue 1, les Verts devront rapidement se remettre en ordre de marche.

Le championnat de Ligue 2 s’annonce relevé, avec plusieurs candidats sérieux à la montée. Mais Saint-Étienne, porté par un projet financier validé et par une base populaire toujours impressionnante, aura forcément un rôle important à jouer.

Le message est clair : l’ASSE a désormais le feu vert administratif. Il reste à obtenir le feu vert sportif.

Et celui-là passera par un mercato réussi, des choix forts, un effectif équilibré et une capacité à ne pas revivre les mêmes frustrations que la saison passée.

L’ASSE peut enfin regarder devant

Cette décision de la DNCG ne fera pas oublier l’échec contre Nice. Elle ne garantit pas non plus une remontée immédiate en Ligue 1. Mais elle permet à l’ASSE de repartir sur des bases claires.

Dans un climat où l’incertitude financière peut rapidement paralyser un club, les Verts ont obtenu exactement ce dont ils avaient besoin : de la stabilité, de la visibilité et de la liberté.

Kilmer Sports peut désormais passer à l’action. Le mercato peut s’ouvrir. Les grandes décisions sportives peuvent être prises.

Après la douleur des barrages, l’ASSE tient enfin une bonne nouvelle. Et elle pourrait bien marquer le vrai point de départ de la reconstruction stéphanoise.