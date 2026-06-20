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FRANCE

OM : Richard et Lorenzi se prennent un bon gros coup de pression en haut lieu

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 12:40
Stéphane Richard et Frank McCourt

À l’antenne de BFM Marseille, le maire de Marseille Benoît Payan a salué l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence de l’OM tout en rappelant l’ampleur des défis qui attendent les nouveaux dirigeants.

La nomination de Stéphane Richard à la tête de l’OM continue de faire réagir en ville. Invité sur BFM Marseille, le maire de Marseille Benoît Payan a livré un message à la fois de soutien et d’avertissement à destination du nouveau président olympien.

« Il prend la présidence de l’OM dans un moment très compliqué. C’est très courageux de sa part. Il n’a plus rien à prouver. Il a envie que ça marche. Il a envie de réussir », a-t-il déclaré, saluant le profil de l’ancien patron d’Orange, désormais chargé de redresser la trajectoire du club.

Mais derrière les compliments, le ton se durcit rapidement. L’élu insiste sur l’ampleur du chantier qui attend la nouvelle direction marseillaise, incluant également le directeur sportif Grégory Lorenzi, tant sur le plan sportif qu’organisationnel.

« Une équipe performante et qui ne nous fasse plus honte »

« Le président va devoir réorganiser son club, réorganiser la direction. Il va falloir avoir une équipe rapidement performante et qui ne nous fasse plus honte. Qu’elle soit constante », a-t-il martelé, en référence à la saison dernière très décevante, malgré tout conclue à la 5e place.

Ces déclarations illustrent bien la pression politique et populaire qui entoure l’OM à l’aube d’un nouveau cycle. Dans une ville où le club occupe une place centrale, les attentes restent immenses, et la marge d’erreur très réduite pour la nouvelle gouvernance.

Alors que Stéphane Richard s’apprête à prendre officiellement ses fonctions le 3 juillet, et que Lorenzi a été officialisé, le message est clair : les mots ne suffiront pas, les résultats devront suivre rapidement.

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