OM Mercato : un attaquant débarque en provenance d’un club de Ligue 1 (officiel)

L’OM poursuit sa politique de recrutement des jeunes talents avec la signature du prometteur attaquant Jephthe Malanda, 18 ans, en provenance du LOSC.

Ce vendredi, l’OM a officialisé l’arrivée de Jephthe Malanda au sein de son équipe Pro 2. Le jeune attaquant de 18 ans s’est engagé pour une durée de trois saisons avec le club phocéen.

Né en 2008 à Évry-Courcouronnes, Malanda est un profil offensif polyvalent formé au LOSC Lille, où il a évolué dans les catégories U17, U19 ainsi qu’en National 3. Considéré comme un joueur prometteur de sa génération, il s’est distingué par sa capacité à évoluer entre les lignes et son efficacité offensive dans les équipes de jeunes.

Arrivé en provenance du LOSC, où il était suivi de près pour ses performances avec les équipes de jeunes, Malanda rejoint un environnement réputé pour donner leur chance aux jeunes talents. Le club olympien continue ainsi d’enrichir son effectif avec des profils à fort potentiel, dans une stratégie de progression à moyen terme.

Un profil offensif prometteur pour le centre de formation marseillais

Joueur technique et mobile, Jephthe Malanda est principalement utilisé comme attaquant ou milieu offensif. Son parcours en région parisienne puis au LOSC lui a permis de se développer dans un cadre compétitif, notamment en National 3.

À seulement 18 ans, il fait partie de cette génération 2008 très suivie par les recruteurs français et européens. Son arrivée à Marseille représente une nouvelle étape importante dans sa progression.

L’OM confirme sa stratégie de développement des jeunes talents

Avec cette signature, l’Olympique de Marseille confirme sa volonté de renforcer sa Pro 2 avec des joueurs à fort potentiel. Une stratégie déjà visible ces dernières saisons, avec de nombreux jeunes intégrés progressivement à la structure professionnelle.

Le club phocéen continue ainsi de structurer un projet axé sur la formation et l’anticipation des futurs talents du football français.