OM Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Hugo Magnetti

Alors que le nom d’Hugo Magnetti circulait autour de l’OM, une vérité plus claire émerge en interne.

À la recherche de renforts pour son milieu de terrain, l’OM continue d’explorer plusieurs profils évoluant en Ligue 1. Parmi eux, celui de Hugo Magnetti, joueur du Stade Brestois, revient avec insistance dans les discussions du mercato estival.

Mais selon les informations de Foot Marseille, cette piste est avant tout portée par l’entourage du joueur. Le clan Magnetti aurait récemment proposé les services du milieu de terrain à l’OM, dans un contexte où le joueur reste apprécié pour son profil expérimenté et sa connaissance du championnat.

Formé en partie à Marseille et natif de la cité phocéenne, Magnetti (28 ans) sort d’une saison solide avec Brest, au cours de laquelle il a disputé 33 rencontres de Ligue 1, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Un profil régulier, capable d’apporter de la stabilité dans l’entrejeu.

L’OM ne s’est pas encore positionné

Malgré cet intérêt potentiel, l’OM n’a engagé aucune démarche concrète sur ce dossier, même si le secteur du milieu de terrain reste l’un des chantiers majeurs du mercato marseillais.

Sous contrat avec Brest, Hugo Magnetti ne semble pas pressé de quitter son club, même si son nom circule en interne du côté de la Canebière. L’intérêt est réel mais encore très exploratoire.

Dans ce dossier, tout reste donc ouvert. L’initiative de l’entourage du joueur pourrait permettre d’accélérer les discussions, mais à ce stade, l’OM reste dans une phase d’observation.