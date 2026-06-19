PSG : gros coup dur pour Hakimi en pleine Coupe du Monde

La cour d’appel de Versailles a rejeté ce vendredi le recours d’Achraf Hakimi contre son renvoi en procès. Le défenseur du PSG sera donc jugé devant une cour criminelle départementale.

La procédure judiciaire visant Achraf Hakimi franchit une nouvelle étape, comme le rapporte L’Équipe. Réunie ce vendredi 19 juin, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de mise en accusation du joueur du PSG, rejetant ainsi sa demande de non-lieu. Les magistrats ont estimé que les charges réunies au cours de l’enquête étaient suffisantes pour justifier la tenue d’un procès.

L’international marocain, mis en examen depuis mars 2023, contestait cette décision et espérait obtenir l’abandon des poursuites. Sa défense a notamment remis en cause la crédibilité des accusations ainsi que certains éléments de l’enquête. De leur côté, les avocats de la plaignante ont soutenu que le dossier contenait suffisamment d’indices pour qu’une juridiction criminelle puisse examiner les faits lors d’un procès.

Une affaire ouverte depuis février 2023

L’affaire remonte à février 2023. Une jeune femme avait déclaré aux enquêteurs avoir subi un viol au domicile du footballeur après une rencontre initiée sur Instagram. Selon les éléments révélés au début de l’enquête, elle s’était rendue chez le joueur dans un véhicule commandé par ce dernier avant de dénoncer des faits non consentis. Achraf Hakimi a toujours contesté ces accusations et soutient que la relation était consentie.

Après plusieurs années d’investigations, une juge d’instruction avait ordonné en février 2026 le renvoi du joueur devant une cour criminelle départementale. La défense avait alors fait appel de cette décision.

Un procès désormais en vue, Hakimi réagit

Avec le rejet de son recours, la voie est désormais ouverte à la tenue d’un procès dont la date n’a pas encore été communiquée. Les juges devront alors examiner l’ensemble des témoignages, expertises et pièces du dossier avant de rendre leur verdict. À l’issue des débats, Achraf Hakimi pourra être acquitté ou condamné.

Cette décision judiciaire intervient alors que le latéral du PSG se trouve actuellement aux États-Unis avec la sélection marocaine pour la Coupe du monde 2026. Malgré cette procédure, le joueur continue de bénéficier de la présomption d’innocence tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.

Dans la foulée, Hakimi a d’ailleurs réagi sur son compte X : « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler ».