PSG Mercato : un crack snobe Luis Enrique et met un gros vent à Paris

Malgré une proposition de contrat professionnel du PSG, Mathis Jangeal a choisi de poursuivre sa carrière au Portugal.

Le PSG s’apprête à voir partir l’un des principaux artisans de la saison exceptionnelle de ses équipes de jeunes. Selon Le Parisien, Mathis Jangeal devrait rejoindre le club portugais de Famalicão après avoir décliné l’offre de contrat professionnel proposée par le champion d’Europe. Le jeune attaquant de 17 ans est attendu au Portugal dans les prochains jours afin de finaliser son engagement.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large observé au sein de la génération 2008 du PSG, pourtant auteur d’un exercice remarquable marqué par une demi-finale de Youth League, une victoire en Coupe Gambardella et un titre de champion de France U19. Plusieurs jeunes talents ont en effet choisi d’explorer d’autres opportunités pour accélérer leur progression.

Une fin de saison héroïque sous le maillot parisien

Mathis Jangeal quitte Paris sur une série de performances marquantes. L’attaquant a notamment été l’un des grands héros de la Coupe Gambardella en inscrivant un doublé lors de la finale remportée face à Montpellier (3-2) au Stade de France. Quelques semaines plus tard, il s’est encore illustré lors de la finale du championnat national U19 en inscrivant un doublé décisif contre Clermont, permettant au PSG de renverser la rencontre et de décrocher le titre.

Ses prestations ont confirmé tout le potentiel d’un joueur capable d’évoluer aussi bien dans un rôle offensif axial qu’entre les lignes, grâce à sa qualité technique et son sens du but.

Famalicão a convaincu le jeune international français

Longtemps annoncé dans le viseur de plusieurs clubs allemands, notamment Hambourg, Stuttgart et l’Eintracht Francfort, Mathis Jangeal semblait disposer de nombreuses options pour son avenir. Des intérêts venus du Portugal, notamment du FC Porto et de Braga, avaient également été évoqués ces derniers mois.

C’est finalement Famalicão qui a remporté la mise. Le club portugais, cinquième du dernier championnat, a séduit le joueur grâce à son projet sportif, la jeunesse de son effectif et surtout la perspective d’intégrer rapidement le groupe professionnel. Un argument déterminant pour un joueur en quête de temps de jeu et de responsabilités dès ses débuts dans le football senior.

Luis Enrique lui avait déjà ouvert les portes des professionnels

Au cours de la saison 2025-2026, Mathis Jangeal a déjà eu l’occasion de goûter au très haut niveau sous les ordres de Luis Enrique. Le Titi parisien a disputé deux rencontres officielles avec l’équipe première, effectuant ses débuts en Ligue 1 contre Auxerre avant d’apparaître également en Coupe de France face à Fontenay.

Malgré cette confiance accordée par le staff parisien et une proposition de contrat professionnel formulée depuis plusieurs mois, le natif de Longjumeau a choisi une autre trajectoire pour poursuivre sa progression. À quelques jours de son 18e anniversaire, qu’il célébrera le 24 juin, le jeune attaquant s’apprête désormais à relever le premier grand défi de sa carrière à l’étranger.

Un nouveau symbole de la concurrence féroce au PSG

Le départ annoncé de Mathis Jangeal illustre une nouvelle fois la difficulté pour les jeunes talents du centre de formation parisien de se faire une place durable dans l’effectif professionnel. Malgré des résultats exceptionnels chez les jeunes et une exposition précoce avec l’équipe première, certains espoirs privilégient désormais des projets offrant des perspectives plus rapides d’intégration au plus haut niveau.

Pour Famalicão, l’arrivée de l’international français des jeunes représenterait un joli coup sur le marché. Pour le PSG, elle constituerait la perte d’un nouveau talent prometteur de sa génération dorée 2008.