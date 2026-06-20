PSG Mercato : coup dur à Paris pour l’arrivée d’une sensation du Mondial

Le PSG accélère sur le marché des transferts et suit de près Crysencio Summerville… mais le club parisien se retrouve désormais au centre d’une concurrence massive venue de Premier League.

Le PSG fait partie des clubs les plus attentifs à la situation de Crysencio Summerville, sensation de West Ham et du Mondial, où il a marqué un très beau but face au Japon. Comme le révèle Foot Mercato, la direction parisienne s’est positionnée très tôt sur le dossier et a pris des renseignements auprès de West Ham pour évaluer les conditions d’un éventuel transfert.

Luis Campos voit en lui un profil intéressant pour renforcer les ailes parisiennes : percussion, vitesse et capacité à faire la différence en un contre un. Dans un effectif en quête de profondeur offensive, son nom figure parmi les pistes sérieusement étudiées.

Une concurrence anglaise qui change totalement la donne

Mais le PSG n’est plus seul. Le dossier a pris une nouvelle dimension avec l’entrée en scène de plusieurs cadors de Premier League. Aston Villa, Tottenham, Arsenal et Manchester United suivent également le joueur de très près.

Cette concurrence interne au championnat anglais complique fortement la position parisienne, d’autant que les clubs britanniques disposent de marges financières plus importantes pour faire monter les enchères.

Un prix qui s’envole jusqu’à 50 M€… voire beaucoup plus

West Ham a initialement fixé le prix de Summerville autour de 50 millions d’euros. Mais la situation évolue rapidement. Les performances du joueur et l’intérêt massif de plusieurs clubs ont déjà fait grimper les estimations.

Le club anglais, fragilisé financièrement et après une saison compliquée, n’a aucune urgence sportive à vendre, mais entend profiter de la forte demande pour maximiser la valeur de ses actifs.

Le PSG face à un choix stratégique

Pour le PSG, l’équation est simple mais risquée : accélérer rapidement ou laisser la Premier League verrouiller totalement le dossier. Le profil de Summerville correspond aux besoins identifiés par la direction sportive, mais le niveau de concurrence pourrait transformer ce dossier en enchère ouverte.

À seulement 24 ans, Summerville est devenu l’un des profils offensifs les plus suivis du moment. Entre son exposition internationale, sa montée en puissance et l’intérêt simultané de plusieurs grands clubs européens, son avenir pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival.

Le PSG est prévenu : la concurrence anglaise est déjà en position de force.