PSG : ça chauffe déjà entre Galtier et un club !

Depuis ce mercredi, Christophe Galtier n'est officiellement plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien français a été limogé un an seulement après son arrivée dans la capitale français.

Galtier vers l'Arabie saoudite ?

Désormais libre de tout contrat, l'ancien coach de l'ASSE et de l'OGC Nice n'aurait pas l'intention de prendre une année sabbatique malgré la saison éprouvante passée sur le banc parisien. Et pour cause, Christophe Galtier serait dans le viseur d'Al-Shabab, d'après nos confrères de Foot Mercato. Et le coach de de 56 ans ne serait pas insensible à l'intérêt du club saoudien, avec qui les contacts se seraient récemment intensifiés.

⚽️ PSG - Mercato : Galtier sort du silence après son licenciement et zappe les supporters #ButFC https://t.co/TP6k5EJXfh — But! Football Club (@club_but) July 6, 2023

