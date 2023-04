PSG : Dida, soutien numéro 1 de Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Neymar réalisait un très bon début de saison avec le PSG, la Coupe du Monde au Qatar a mis un coup d’arrêt sur ses performances. Revenu légèrement touché dans la capitale l’hiver dernier, Neymar s’est blessé à la cheville il y a quelques semaines et manquera la fin de cette saison 2022-23. Adulé et détesté au PSG mais également au Brésil, Neymar peut compter sur le soutien de Dida qui espère le voir jouer le plus longtemps possible. « Neymar est un grand joueur, il va encore jouer de nombreuses années y compris en équipe nationale », a d’abord lancé l’ancien portier de l’AC Milan au micro d’Opta, « C’est un joueur de classe mondiale, malgré ses blessures ! Neymar reviendra plus fort », a affirmé la légende brésilienne de 49 ans. 🇧🇷 Dida : "Neymar reviendra plus fort" #interview pic.twitter.com/C3hLFMhs8L — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 2, 2023

Pour résumer Critiqué au PSG et au Brésil, Neymar peut compter sur le soutien de le gardien de légende de l’AC Milan, Dida. Une belle déclaration pour l'offensif parisien qui ne vit pas le meilleur moment de sa carrière loin des terrains...

Thomas Salis

Rédacteur

Podcast Men's Up Life