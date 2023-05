PSG, LOSC : un ancien fustige la gestion d'une pépite devenue grande

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Avec du recul, le cas Mike Maignan pose question au PSG, pourquoi ne pas avoir conservé un gardien avec un tel potentiel plutôt que de l’avoir laissé au LOSC. Devenu une véritable référence européenne, le gardien de l’AC Milan est désormais prisé par l’Europe entière, et les Parisiens ont laissé filer leur joyau d’entre leurs mains.

Un ancien gardien du PSG en colère

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Bernard Lama a fustigé le PSG sur la gestion de son ancien gardien : « On se demande où est la politique du club, ils auraient dû le prêter à Lille, si le gars sort du lot, on le récupère au lieu d’aller acheter un gardien et se planter ». Chose qu’on ne peut enlever à l’ancien parisien.