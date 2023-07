PSG : un cadeau tombé du ciel pour Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

On savait que le football était une religion au Brésil. Et que les scènes les plus folles pouvaient s'y dérouler. On sait désormais que les attitudes sont également concernées.

Pas en bonne santé

Ainsi, un homme de 30 ans, comme le rapporte le média brésilien, Metropoles, a décidé de léguer tous ses biens à Neymar, le joueur du PSG. Volonté écrite dans un testament que le fan de football en question a fait homologuer chez un notaire de Porto Alegre. Précision, l'individu prétend ne pas pas être en bonne santé et ne souhaite rien laisser au gouvernement.

"J'aime Neymar, je m'identifie beaucoup à lui.La relation avec son père me rappelle la mienne avec mon père qui est déjà décédé. Je ne souhaite pas laisser mes affaires au gouvernement ou à des parents avec lesquels je ne m'entends pas."

➡ Homem de 30 anos faz testamento e deixa todos os bens para Neymar Jr.



Um homem revelou, ao Metrópoles, que constituiu um testamento em que deixa todos os seus bens para Neymar Jr.. Ele explicou a decisão



Leia: https://t.co/33eCLn6nqQ pic.twitter.com/p30ysfLO0Z — Metrópoles (@Metropoles) June 26, 2023

Podcast Men's Up Life