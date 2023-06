PSG - Mercato : nouvelle avancée dans le dossier Harry Kane !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Un an après la demande de Kylian Mbappé de recruter Robert Lewandowski, le PSG a décidé de se mettre en quête d'un véritable joueur de surface. Et son choix s'est porté sur Harry Kane. L'attaquant de 29 ans souhaite quitter Tottenham, où il joue depuis toujours et dont il s'est lassé des crises à répétition ainsi que de son incapacité à remporter des titres. Son choix numéro un était de signer à Manchester United mais les Spurs ne veulent pas le voir jouer pour un autre club anglais. Ce sont donc l'exil pour le prince Harry.

Des contacts avec l'entourage du joueur

Le Real Madrid a un temps songé à lui mais il semble décidé désormais à ne pas remplacer Karim Benzema et à attendre l'arrivée de Kylian Mbappé dans un an. Le PSG a donc le champ libre. Et il ne s'en prive, à en croire le journaliste italien Matteo Moretto, qui affirme que des contacts existent déjà entre les dirigeants parisiens et l'entourage du joueur. Quand les deux parties se seront mises d'accord, il sera alors temps de contacter Tottenham pour se mettre d'accord sur une indemnité de transfert.

La fiche d'Harry Kane

