PSG - Mercato : une star du foot mondial et 60 M€ de plus dans les caisses du club ?

Paolo Maldini au PSG ? Voici la drôle de rumeur qui a parcouru les colonnes du Corriere dello Sport hier en Italie ! Remercié par l’AC Milan de son poste de directeur sportif en juin, le mythique défenseur des Rossoneri se retrouve désormais sans fonction et pourrait se relancer à Paris un rôle pleinement opérationnel. Celui-ci comprendrait la gestion du marché des transferts, le choix des joueurs et l’encadrement technique.



60 M€ économisés en masse salariale ?

Néanmoins, Maldini est aussi mentionné dans un autre dossier lié à la Squadra Azzurra. Le président de la FIGC, Gabriele Gravina a coché son nom avec ceux de Gianluigi Buffon, Gabriele Oriali et Giorgio Chiellini pour la restructuration du staff autour de Roberto Mancini. Pour l’heure, le PSG a d’autres chats à fouetter et peut compter sur un Luis Campos au four et au moulin depuis le début de l’été pour mener ses dossiers à bien.

Selon Le Parisien, la mise sur le marché de plusieurs joueurs indésirables (Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo) va ainsi permettre au PSG d’encaisser de l’argent grâce aux ventes et d’économiser 60 millions d’euros en masse salariale ! Le montant de 729 M€ l’an dernier va baisser de manière significative puisque de gros salaires comme Lionel Messi (30 M€ nets) et Sergio Ramos (6M€ nets) sont partis et que le club table sur 8 départs.

Paolo Maldini pourrait avoir dans les prochains mois le choix entre deux postes : la sélection italienne ou le PSG ! 👀



