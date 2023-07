PSG, OL - Mercato : accord confirmé pour Barcola, qui lâche un énorme indice sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Ce vendredi, nos confrères de Foot Mercato ont annoncé que le Paris Saint-Germain et l'ailier droit de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, auraient trouvés un accord sur les bases d'un contrat en cas de transfert cet été.

Un accord confirmé ce samedi par le toujours très bien informé Fabrizio Romano, qui affirme que l'international Espoirs français voudrait venir à Paris. Toujours d'après les informations du journaliste italien, les dirigeants parisiens devraient bientôt soumettre une offre à leurs homologues lyonnais pour s'attacher les services du joueur de 20 ans. Mais le club rhodanien ne compterait pas se laisser faire et aurait l'intention de tout faire pour conserver sa pépite.

Barcola sème un gros indice sur son avenir

Quelques heures après les révélations de l'accord entre le PSG et Bradley Barcola, le principal intéressé a posté une photo de lui petit avec le maillot de l'OL sur le dos en story de son compte Instagram, le tout accompagné d'un émoji lion et d'un coeur bleu et rouge. Ce qui laisse entendre qu'il pleinement concentré sur son aventure lyonnaise.

La story insta de Barcola 📲🇫🇷 pic.twitter.com/zgp9WPWtt8 — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) July 22, 2023

