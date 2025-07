L’AS Roma serait sur le point de revoir à la hausse son offre pour le milieu colombien Richard Rios (Palmeiras). Ce qui impliquerait, de fait, qu’elle abandonne la piste Neil El Aynaoui.

🟨 Négociation en cours

Ce matin, L’Equipe annonçait que le PSG avait des vues sur Richard Rios. Pas forcément une bonne nouvelle pour le RC Lens puisque l’AS Roma a ciblé le milieu colombien de Palmeiras ou Neil El Aynaoui pour renforcer son entrejeu. Mais, ce soir, les nouvelles sont un peu meilleures. Selon Fabrizio Romano, les Giallorossi vont formuler une nouvelle offre au club paulista pour son joueur et se rapprocher des 30 M€ attendus. La proposition atteindrait cette somme, mais en y incluant des bonus.

Il reste la menace de la Juve et des clubs anglais !

Un accord n’est donc plus très loin entre Palmeiras et l’AS Roma pour le transfert de Richard Rios, qui a brillé lors du Mondial des Clubs. Cela impliquerait, de fait, que le club italien abandonne la piste El Aynaoui. Le RC Lens réclamait la même somme que Palmeiras pour son milieu de terrain mais la Roma a fait son choix. Pour autant, le danger n’est pas écarté pour les Sang et Or. En effet, la Juventus apprécie également l’ex-Nancéien, de même que des clubs anglais.

Pour le RC Lens, une menace s’est donc éloigné mais il en reste. Et elles devraient persister jusqu’à la fin du marché des transferts estival le lundi 1er septembre, les clubs anglais ayant tendance à se réveiller dans les derniers jours…

« Le coup d’œil de But FC »

« Une très bonne nouvelle pour le RC Lens et Pierre Sage, qui vont pouvoir compter sur l’un des meilleurs joueurs de la saison passée. Mais gare à la menace anglaise qui, elle, persiste ! »